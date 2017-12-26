2018萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤認證

國際田徑總會（1AAF）正式公佈2018新北市萬金石馬拉松升級為銀標籤路跑賽事，全台唯一國際田徑總會認證，今日由中華民國田徑協會蔡辰威理事長(中)代表國際田總，頒發IAAF銀標證書給新北市市長朱立倫(左二)、新北市教育局局長林奕華(左一)、中華民國田徑協會王景成秘書長(右二)以及鄭世忠副秘書長(右一)合影留念。(中華田協提供)

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中時電子報

日前國際田徑總會(IAAF)官網正式公布2018新北市萬金石馬拉松升級為銀標籤路跑賽事，26日上午由中華民國田徑協會理事長蔡辰威代表國際田總，頒發IAAF銀標籤證書給新北市長朱立倫。朱立倫表示，萬金石馬拉松獲銀標籤認證，感謝中華田協的指導與協助，更感謝新北市民與各界跑友的支持，明年3月18日歡迎大家一起參加全台唯一且首場IAAF銀標籤賽事「2018新北市萬金石馬拉松」。

朱立倫說，新北市萬金石馬拉松通過嚴格的銀標籤審查，不只是工作同仁、參賽選手的榮耀，更是台灣、新北市民，尤其是萬里、金山、石門地區居民，大家共同的驕傲，因為大家齊力付出，不畏風雨參與賽事，獲銀標籤認證的同時，寫下台灣體壇新里程碑，也使新北市體育發展向國際化邁一大步。

新北市體育處指出，2018萬金石馬拉松明年3月18日登場，將擴大舉辦馬拉松博覽會結合現場物資領取，並邀請更多國外、國內優秀菁英選手參與，更貼心的跑友服務增設醫療站點及提升相關設備，電視實況轉播跨越5大洲20國已達金標籤水準，除此，全新的主會場規劃與電音氛圍營造，跑友們敬請期待！幸運中籤的跑友，趕快努力練跑，預祝大家順利完賽獲得台灣首張IAAF銀標籤完賽證明。

(中時電子報)

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