徐國勇兼任政務委員 網友四字酸爆

2017年12月26日 10:57 中時電子報 謝雅柔

徐國勇兼任政務委員，臉書粉絲專頁「設計對白」PO出「濫芋(竽)充數」四字嘲諷。(擷取自設計對白臉書)

行政院長賴清德昨宣布，行政院懸缺的最後一個政委職缺，將由行政院發言人徐國勇兼任。徐國勇稍後受訪說，他擔任政委後仍將兼任發言人。該消息一出立刻引來網友熱議，大酸徐昔日誤食姑婆芋玩笑，更有網友PO出成語「濫芋(竽)充數」嘲諷。

賴清德昨於例行政務會議中公布，將由徐國勇接下懸缺已久的政委職務，並且繼續擔任發言人工作。徐國勇證實，賴揆要他兼任政務委員，而根據行政院組織法規定，政委及發言人可以互兼，因為兩個職務都是特任官，但接下政委職務，後續要負責那些部會的協調，賴揆會再指定。徐國勇強調，接任政務委員與選舉無關，還說「私下沒有去選舉，跟選舉無關，不必去聯想這個」。

徐國勇接任政委職務的消息一出，網友紛紛表示「台灣完蛋了,居然找個會去吃姑婆芋的來當政委」、「以為要換掉了，想不到是兼職，他每次發言都提油救火」、「找一個吃姑婆芋的天才 DPP沒救」、「才1年半而已就把全黨的政治能量全敗光了」、「結論就是 沒有人才了，只好兼任」、「督導業務是不是要推廣全民享用姑婆芋？」、「幹話說的越多越響亮升的就越快」、「升遷考核以幹話量評估」、「找個正常人酬庸不行嗎？一定要給這種貨色？」

此外，臉書粉絲專頁「設計對白」PO文表示，「姑婆勇兼任政務委員，猜一成語？」並寫下「濫芋(竽)充數」四字嘲諷。

(中時電子報)