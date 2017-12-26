親身體會陪病辛苦 許淞蕓捐15張陪伴椅

2017年12月26日 11:29 中時 呂妍庭

在嘉義市專做夜市批發，人稱「雞排妹」的許淞蕓，因母親余秀環罹癌住院治療，陪伴過程中，母女倆發現病人有床可以躺，在旁照護的家屬卻沒有適當休息的地方，當時許小姐就發願，如母親順利出院，就捐陪伴床給陪伴病患家屬用，26日上午許淞蕓以母親名義，捐出15張陪伴床給聖馬爾定醫院，居中幫忙的市議員張秀華對單親獨立扶養女兒的許淞蕓日子雖過得辛苦，仍投入愛心給社會，精神令人敬佩。

單親的許淞蕓和媽媽、女兒3人相依為命，8月陪母親到醫院檢查，發現母親長了腦瘤，就此展開辛苦的治療過程，而許出入醫院過程中，發現在留觀區與急診室等待的家屬，有時要花上大半天，甚至1、2天等病床，卻沒有陪伴椅能用，許淞蕓說，當她看到家屬把4、5張摺疊椅排在一起作為臨時陪伴床，還有老阿公甚至等了5天，只能躺在摺疊椅上休息，非常克難，看了很心疼。

陪伴母親進進出出醫院的這些日子，許淞蕓完全能夠體會家屬的辛勞，心想等母親身體穩定好轉之後，她想要讓家屬們擁有可以適當休息的地方，不想再看到家屬艱難地用折疊椅作為陪伴床窘境發生，日前許母順利出院，許淞蕓和姐姐許秋毅便添購15台陪伴床，26日上午在張秀華服務處舉行捐贈儀式，由聖馬副院長黃勝雄代表接受。

張秀華說，許淞蕓要照顧媽媽又要照顧女兒，卻依然願意投入這麼多愛心，在寒冬送暖到社會，非常不簡單，代表慈善活動不是有錢人的專利，只要心中有愛，就能散播愛到每個地方。黃勝雄表示，未來這15張陪伴床不只會放在等候區，也會放在癌症治療等區域，供家屬使用。

(中時)