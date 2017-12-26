「做你的白日夢！圖文特展」贈票活動

2017年12月26日 10:58 中時電子報 CT饗樂派

迎來2018年，人生依然好難～但還是要放肆做白日夢！想中樂透～不要上班～

台灣「插畫界F4」：我是馬克x大陰盜百貨x 鬼門圖文x Dorothy，首度跨界攜手合作「做你的白日夢! 圖文特展」，用幽默詼諧的展示手法，翻轉厭世負能量，滿載爆棚的正能量！

國王馬克統領天下，快點成為馬克王的子民！（主辦單位提供）

鬼門圖文創作者與筆下人物鬼門阿嬤邀請大家一起shake your body。（主辦單位提供）

這回特展以主題「白日夢」為概念，耗時數月策畫、重金開發特展APP，全新主題結合AR互動內容，讓虛擬的圖文幻化眼前、讓奇異的夢想成真，帶給觀眾全新的看展體驗！在《白日夢特展》裡，你能跟著「我是馬克」翱翔全世界，想像成為富豪沉浸在金錢雨林中的感受，體驗大明星自信走在紅毯的快感！跟著「大陰盜百貨」畫筆下的雞姐，一起展開一場人生的RPG大冒險。「鬼門圖文」將帶你穿梭時空來到鬼門阿嬤的大舞廳，讓你成為全場的焦點！最後，「Dorothy」將帶你進入夢境邊緣的神秘空間，透過Dorothy聲音來場獨特的親密接觸！

Dorothy圖文創作者與筆下角色邀請大家來場心靈之旅。（主辦單位提供）

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「做你的白日夢！圖文特展 讓夢想成真～」

再到【CT饗樂派】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

2. 展覽時間：2017/12/23 - 2018/3/4

3. 贈票獎項：邀請函10張（單張可同時兩人入場）

◎ 得獎公佈：1/4下午1點。得獎名單公布於本網頁

領票時間：2018年1月4日下午2點起至1月9日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2587，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2587領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)