萬金石馬拉松獲IAAF銀標籤 賽事層級提升一大步

2017年12月26日 11:03 中時電子報 黃邱倫

萬金石馬拉松獲得國際田總(IAAF)認證，2018年賽事將從銅標籤提升至銀標籤，整個賽事又向上提升了一大等級，同時也是台灣第一個拿到如此高層級的認證，可惜可賀。

國際田總路跑標籤認證，主要是表彰世界各地優秀馬拉松賽事（賽事品質保證），銀標籤審查比起銅標籤嚴格許多，在菁英選手的邀請須來自不同5個國家，男、女至少各5名共10名選手盡全力完賽，受邀參賽選手成績從2016年1月1日起認定，不再是以過去三年的成績作為認定。

2018年規定更趨嚴苛，改為四個不同國籍，至少6男、6女共12名選手盡力完賽，且須來自兩個以上不同區域，其中一名來自主辦國所屬的區域(亞洲)。另外，IAAF認證賽事非常注重參賽選手安全，因此賽道必須全程封路全面交管；且補給站、水站及醫護站等物資都有一定的規範。今年賽道上每2.5公里設置醫護站與緊急救護人員，明年將改為每1.5公里就有救護人員配戴AED，且在終點設置高級心臟救命術設備以及專科醫師，提供跑友更安心的環境。為確保參賽選手成績正確，一共須設置10個計時晶片站，除此之外，全程電視LIVE轉播、媒體中心及禁藥檢查等都是審查要項。

恭喜新北市萬金石馬拉松獲銀標籤認證，為台灣田徑史上再次增添一份榮耀，登上國際田總官網路跑年度行事曆與賽事新聞報導，讓世界看見台灣。

(中時電子報)