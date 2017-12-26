全台3771戶接待家庭 提供境外生「家」的感覺

2017年12月26日 11:38 中時 林志成

教育部「友善台灣－境外學生接待家庭專案計畫」，今年最終場培訓課程日前在國立高雄餐旅大學舉行，共計18戶家庭完成培訓。從民國99年到現在，全台各地已培訓3771戶志工接待家庭，接待了4046位境外學生。

在高雄餐旅大學進行的培訓課程，除了邀請國內具相關專業背景且經驗豐富之講師介紹跨文化溝通技巧以及如何接待境外學生外，也邀請參與計畫之資深接待家庭蔡桓艮小姐進行經驗分享。

蔡桓艮表示，「這幾年陸陸續續接待幾位境外學生後，我們家每一個人所獲得的成長比付出的還多，我先生由原先排斥的態度到支持，小孩也從羞澀的個性轉為大方，真的非常感謝這個計畫讓我們家能看見不一樣的世界，也讓世界看見台灣。」

為了讓境外學生與接待家庭有面對面接觸的機會，當天也邀請境外學生前來認識接待家庭，來自印尼的潘卡(Panca)說:「很開心能在台灣認識我的接待家庭，雖然這是我們第一次見面，但言談間就好像老朋友一般噓寒問暖。還怕我不習慣台灣的冬天，回家前給了我一包暖暖包，讓我覺得好感動！」

教育部「友善臺灣-境外學生接待家庭專案計畫」自民國99年成立，即將邁入第9個年頭，在全台各地已培訓3771戶志工接待家庭，歡迎有意願擔任接待家庭的民眾一同參與，欲了解詳情，可上計畫網站查詢。

(中時)