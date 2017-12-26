英人氣王妃爭艷 凱特梅根出席聖誕活動

英國王室成員出席聖誕節活動，包含威廉王子（圖中央）、凱特王妃（圖左）與哈利王子的未婚妻梅根（圖右），全都盛裝出席。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，身為英國王室人氣最高的兩名女性，三度懷孕的劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）與即將嫁入王室的美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle），再次在王室的聖誕公開活動上聯袂出席，成為鎂光燈前最大焦點。雖然全程活動上，凱特與梅根總是隔著威廉王子（Prince William），但兩人不時交換意見相談甚歡，而哈利王子（Prince Harry）更是全程緊緊牽著未婚妻的手，真是羨煞一旁所有群眾。

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來自美國加州的梅根，畢業於名校西北大學（Northwestern University），目前是一名模特和好萊塢影星，曾在2011年有過一段2年的婚姻。比哈利大3歲的她，未來嫁入王室後，繼目前劍橋公爵（Duke of Cambridge）夫人、威廉王子的妻子凱特王妃（Duchess of Cambridge）之後，另一個出身於平民的王妃。雖曾有婚史，但多數英國民眾似乎並不在意這位王室新成員的過去，勢必能讓英國王室的人氣再度高漲。

即將於明年五月完婚的哈利王子（圖右）與未婚妻梅根（圖右二），共同出席王室聖誕活動；再次與凱特（圖左）、菲利普親王（圖前方）同框。（圖/美聯社）
英國王室多名成員出席聖誕活動，包含人氣最高的（由左至右）凱特、威廉、梅根與哈利四人，以及已退休的菲利普親王（圖右下）、安妮長公主（圖右後二排）都盛裝出席。（圖/美聯社）

英國王室成員出席耶誕活動，包含女王與菲利普親王夫妻，凱特、威廉、哈利、梅根四名高人氣成員；以及安妮長公主、安德魯王子與查爾斯王儲等全都盛裝出席。（圖/英國王室官網）

同日出席活動的王室成員，除女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）外，還有已卸下公務退休的菲利普親王（Prince Philip）、安妮長公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew），以及王儲查爾斯（Prince Charles）與卡蜜拉（HRH Camilla）夫婦。老當益壯的菲利普親王在活動上依然熱絡，親切地與一旁地民眾互動；但諷刺的是，相較於兩個兒子與媳婦的高人氣，查爾斯王儲與卡蜜拉兩人似乎明顯地被媒體冷落。此外，凱特與梅根身上的大衣與連身洋裝，在曝光見報的隔天，又一次引起英國粉絲們搶購熱潮。

(中時電子報)

文章來源：The day Kate showed Meghan how to curtsy: Pregnant Duchess shows royal newcomer how it's done as Miss Markle puts on an assured performance at Church on Christmas Day with the Queen

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