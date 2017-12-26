太陽花學運被訴煽惑犯罪 黃國昌辯「王金平未反對進立院」

2017年12月26日 11:21 中時 林偉信

3年前太陽花學運占領立法院案，高院26日傳訊被告黃國昌，他在法庭發飆指責檢方起訴事實有誤，他辯稱當時立法院院長王金平沒有反對群眾進入立院抗爭，檢察官反駁難道院長沒有反對任何人都可以自由進出議場內?黃的行為已構成煽惑他人犯罪。

2014年3月18日，黃國昌、林飛帆、陳為廷因不滿立委張慶忠在立法院內政委員會，快速宣布完成服貿協議審查，黃等人帶領近400名學生占領立院議場，展開為期24天的反服貿太陽花學運；期間發生立 法院正門前滋擾案，及對執行驅離警員妨害公務、拆下立院銜牌等。

檢方偵結後，依煽惑他人犯罪、妨害公務等罪起訴陳為廷、林飛帆 、黃國昌等22人，今年4月台北地院援引「公民不服從」概念，認為 黃國昌等人並非無故侵入立法院，對全數被告做出無罪宣判，北檢不服提起上訴，高院分批傳喚被告進行審理程序。

黃國昌出庭應訊，庭訊進行約1小時的證據能力調查，之後審判長張惠立問黃國昌認不認罪，他答稱不認罪，審判長隨即問所謂的公民不服從主張，是否為和平非暴力?黃沒有回答，卻反指責檢方起訴他的犯罪事實有問題，他要表示意見。

黃國昌說，檢方指他煽惑他人犯罪是欠缺對公民運動的基本認識，當時在場的群眾每個人都是獨立的公民，如何煽惑犯罪?況且檢方指群眾侵入立法院構成違法，但立法院有提告侵入建物住宅等罪嗎?時任院長的王金平有反對群眾進入議場嗎?

蒞庭檢察官張介欽隨即駁斥，立法院議場進入須經一定的申請程序，難道當時只要王金平院長沒有反對，任何人都可以自由進出?況且煽惑犯罪一發生就構成犯罪，黃國昌在場鼓吹民眾進入立院，屬於犯罪行為。

(中時)