網友指新護照圖用美國機場 外交部：100％桃園機場

2017年12月26日 11:48 中時 陳建瑜

有網友指稱，我國二代晶片護照內頁疑似使用美國華盛頓杜勒斯國際機場照片。不過，外交部公眾外交協調會副執行長歐江安今澄清，「絕對不是」，是桃園國際機場的樣子。

外交部日前宣布開放民眾申請第二代晶片護照，內頁主要以台灣各縣市特色景點地標及風土民情主題，以展現「活力台灣」風貌。

領務局今表示，護照內頁圖案包括台中高美濕地、雲林西螺大橋、阿里山、關廟鳳梨、旗津渡輪、墾丁海岸、龜山島、桃園國際機場等。

不過，有民眾在網路上指稱，其中一張內頁與美國華盛頓杜勒斯國際機場相似，被質疑外交部誤用的情況。

歐江安今在例行記者會上強調，很慎重跟大家報告，「絕對不是」，那是台灣桃園國際機場的樣子，雖然民眾覺得塔台很像，但其實每個機場的塔台都蠻像，「那個絕對是台灣100％風貌」。

至於民眾還稱，拿到樣本護照，歐江安說，這是不可能，外交部在製造每本晶片護照是非常嚴謹的，每一本護照對一個號碼，這些號碼都登記在電腦系統中，民眾不可能拿到樣本，即便是樣本也都登錄在電腦裡。

歐江安指出，最近宣導外交部宣導第二代護照，在很多地方都有活動，活動都會把樣本的護照照片公布出來，這是大家都可以拍到的，但就民眾申請拿到的護照不可能是樣本護照，外交部有非常嚴格的品管制度，特別澄清說明。

(中時)