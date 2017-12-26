比死難受! 全身紅皮又脫屑 乾癬翁變宅男

2017年12月26日 11:33 中時 馮惠宜

中山附醫皮膚科醫師王鼎舜指出經統計乾癬病患除皮膚問題，還有高血壓、糖尿病、心肌梗塞及腦中風的共病。（馮惠宜攝）

60歲的李先生十年前開始出現頭皮脫屑紅疹，輾轉多家診所診斷為乾癬，經人介紹到中醫採自然療法治療半年耗費近百萬卻變全身紅腫又脫屑，連蹲都有困難，害怕被人詢問，擔任公務員的他甚至提早退休，此後足不出戶，不敢見人，今年初透過生物治劑治療狀況轉好，更如願牽著獨生女步上紅毯。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師王鼎舜指出，全台約有6萬人罹患乾癬，患者因為全身不斷脫落大片的鮮紅色皮膚斑塊，像這名患者原本是公務員，因乾癬愈來愈嚴重，不斷被同事親友詢問，不堪壓力提早退休。

發病後患者輾轉在多家診所用外用藥物治療都不見好轉。在朋友的介紹下開始花近百萬元買了號稱中藥的自然療法療程，但乾癬的面積卻越來越大，甚至最後高達90％，全身紅腫、刺痛還不斷掉屑，已是紅皮型乾癬。

患者自述皮膚症狀讓他不敢出門，就連夏天都要包肉粽一樣，去年中他到中山附醫治療，醫院考量他有糖尿病又洗腎，肝腎功能不佳，曾採藥物治療出現副作用，轉而申請以生物治劑治療，一個月打一次針，第二個月卻開始好轉，如今全身皮膚已恢復正常，也讓他如願參加獨生女兒的婚禮牽女兒的手步上紅毯。

(中時)