影》一萬兩千公里跨海收養 兄弟在美相聚

2017年12月26日 11:34 中天 何孟謙 、王芊淩 中時電子報／ 楊馨 、王芊淩 中時電子報／

善心夫妻收養 同母異父兄弟美國團聚 (圖／新竹市府提供)

最溫馨的聖誕節禮物！新竹一名3歲男童榮榮〈化名〉，因為父母都是街友，一出生他就在街頭流浪，後來雖然由社會局安置，但社工仍努力幫榮榮找尋適合收養的家庭，不料在媒合過程中，發現榮榮還有個9歲同母異父的哥哥，5年前被美國一對史蒂芬夫妻收養，經過聯繫後，這對夫妻非常樂意再收養榮榮，這兩兄弟跨越一萬兩千公里，終於成為一家人。

新竹市社會處處長陳雪慧表示，當時僅1個月大的榮榮被發現與街友父母在街頭流浪，經通報後，由社會處緊急安置，並送到寄養家庭，社工也向法院聲請停止親權，最後判決榮榮由新竹市長林智堅擔任法定監護人，但社工和忠義基金會仍積極奔走，想替榮榮找尋合適的收養家庭，當時市府依照程序先採國內收養，但因多次謀合不成功，遂而轉往國外尋找合適收養家庭，進而發現榮榮同父異母的哥哥「傑傑」在5年前被美國麻州一對史蒂芬夫妻收養，因此透過忠義基金會了解意願後進行收養程序，歷經數十次聯繫與公文往返，終於在近日謀合成功。

22日史蒂芬夫婦特別來台，與「市府爸爸」林智堅見面，史蒂芬夫婦表示「兩兄弟能一同成長，是相當美好的事，對我們也是很特別的禮物」，台美兩地雖相隔一萬兩千公里，但榮榮卻擁有全世界的愛，未來也會告訴榮榮，在台灣也有一群愛他的家人。

「媽媽我會想妳」淚灑道別 不捨寄養媽媽 (圖／新竹市府提供)

平時活潑好動的榮榮得知要離開寄養家庭時，依依不捨地抱著寄養家庭的媽媽，哭著表示「媽媽我會想妳」，童顏童語讓眾人全紅了眼眶，最後市長林智堅也送上紀錄榮榮成長歷程的小相冊，期盼他長大後能有機會再回來台灣，也希望他在美國的生活能平安快樂。

(中天)