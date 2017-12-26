漲基本工資藍綠互槓 國民黨：馬調五次 比綠高近千元

2017年12月26日 12:21 旺報 潘維庭

民進黨發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）25日表示，指蔡政府上任後基本薪資調整大於國民黨，還嗆國民黨「過去八年做了什麼？」國民黨26日拿出勞動部的公開資料「敬告」民進黨，「過去八年，馬政府為基本薪資調整五次、調漲了2728元，整整比民進黨還高出了近1000元」。這些事實勞動部官網都有，請民進黨先查好資料再發言，以免貽笑大方。

國民黨發言人洪孟楷26日表示，過去馬政府時代，總共五次調整基本薪資，從17280一直調整到20008元，成長金額為2728元；時薪從95元提升到120元，成長25元。

反觀蔡政府執政後，到明年才會是22000元，成長1992元；而時薪則從120到140，成長20元。所以，馬政府時期的2728元大於蔡政府的1992元？「民進黨的立委為了護航難到連基本算術都不會了？」

另外，洪孟楷也表示，上周勞工上街抗議，選定從民進黨中央黨部出發。有看到民進黨黨主席或發言人回應嗎？當民眾從街頭被驅離，民進黨有任何譴責嗎？親綠機構25日所做民調，民進黨不滿意度47%，高於國民黨。「這代表民進黨在台灣人民心中的惡感，已經正式死亡交叉，民進黨還要對勞工噓聲、繼續檢討在野黨嗎？」

最後，洪孟楷指出，蔡總統競選時承諾的基本工資法，已經執政了一年七個多月，還是只聞樓梯響，「不知道是不是還在夢想、還是幻想？」但請執政的民進黨，別再整天還在緬懷、或是思念過去的馬英九，「好好面對問題、解決問題！人民賦予權力是要能做事、而非做夢。」

(旺報)