睡前做這5件事 最容易「偷走你的睡眠」

2017年12月26日 11:36 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

你有睡眠品質不良、半夜醒來好幾次，或是一醒來就睡不著的困擾嗎？很有可能跟你每天睡前的習慣有關，根據Prevention網站報導，專家認為，包括喜歡在睡前滑手機、睡前喝太多水、喝酒、體溫太高以及壓力等5大原因都有可能導致失眠，或好不容易睡著又一直驚醒。

1.睡前滑手機

許多人習慣睡前再滑一下FB、IG，由於光線照射會使得身體抑制褪黑激素分泌，因此建議睡前一小時遠離手機、平板等3C產品，否則藍光有可能成為影響睡眠的最大殺手。

2.睡前喝太多水

如果你每晚都得爬起來尿尿2～4次，那麼應該減少在睡前30分鐘內喝水，或是在水中加點鹽。因為如果喝太多水，沒有足夠的鹽分，身體會試圖排出水分保持體內電解質平衡，因此會讓你一直想尿尿。

3.睡前喝太多酒

很多人以為喝醉了反而好睡，但其實睡眠時是肝臟工作的時間，過多的酒精會使肝臟負擔更大，影響快速眼動期，使你在睡眠中常常驚醒。建議睡前2個小時內不要喝酒，讓身體有代謝酒精的時間。

4.體溫太高

包括房間的溫度、棉被、床單、睡衣的厚度都有可能會影響體溫，根據美國國家睡眠基金會表示，高溫可能會讓你更難入睡，因此建議睡前洗澡水溫度不要太高，溫水澡後會使體溫略為下降，更能幫助入睡。

5.壓力

現代人生活、工作壓力大，腦中一直想著白天的煩惱當然會影響睡眠，建議包括冥想打坐、瑜珈等都有助於身體放鬆、舒緩情緒，進而改善睡眠障礙。

專家指出，每晚醒來4～6次是正常的，但如果高於這個次數與頻率就要注意是否有睡眠障礙，先試著改掉上述5個睡前的壞習慣，如果還是難以入睡，可以尋求醫師協助。

(中時電子報)