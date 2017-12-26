高齡化社會男性照顧者變多 易當悶燒鍋罹憂鬱症

2017年12月26日 11:37 中時 魏怡嘉

台灣進入高齡化社會，照顧者需求愈來愈大，男性成為照顧者也愈來愈多，但由於男性多不願傾吐，加上傳統社會一肩扛的角色，精神科醫師表示，男性照顧者因憂鬱求診愈來愈多，且一求診多為重度憂鬱，提醒男性照顧者，要放下自我過高的期許，接受他人幫助，讓自己可以有「喘息」，別當悶燒鍋，把自己悶出問題來。

書田診所精神科主治醫師施佳佐表示，近來門診中有二位男性照顧者罹患憂鬱的案例。一位是43歲未婚男性 ，20年前父親車禍腦受傷不良於行需人照顧，便與母親合力撐起家計及照顧父親責任，自覺無法提供交往10年女友經濟及照顧而無法承諾結婚，近來女友因年紀漸長，遲遲無法結婚而想結束關係，男子開始出現焦慮、憂鬱及嚴重失眠，2個月暴瘦了5公斤，甚至萌生和父親一起同歸於盡念頭。

另一位則為70歲退休男性，由於其他家人仍需上班，便一肩扛起照顧患有慢性疾病及失智症的母親，隨著母親病情變化、身體問題及干擾行為不斷，進出加護病房多次，照顧上更加費心費力，近期男子出現提不起勁、行動變慢及全身無力，2個月瘦了12公斤，家人擔心是否身體出現問題，就醫都查無問題後，才轉至精神科確診罹患憂鬱症。

施佳佐指出，門診觀察發現，當家中有人須長期照護時，多數人還是仰賴家庭成員，其中照護者又以女性居多，男性照護者人數雖然較少，但多不願意傾吐壓力，再加上傳統社會觀點，對於在家男性不友善，因此對於自身出現的病痛不適多會忍隱，需求往往被忽略，常陷入憂鬱而不自覺，倘一旦發生問題，易出現激烈反應或嚴重失常行為。

施佳佐指出，一旦罹患憂鬱，除了接受治療之外，男性照顧者也應有所調整，應拉大格局，長遠思考，允許自己無法照顧到面面俱到，放下完美主義及自我過高期待，同時偷時間給自己，尋求其他家人支持及認同，永遠記得休息是為了走更長遠的路，愛他（受照顧者）就要先照顧好自己，唯有學會自保，避免憂鬱，才可真正幫助到罹病家人。

(中時)