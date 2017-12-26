醫美龍頭愛爾麗新年擴展高端健檢新版圖

2017年12月26日 11:33 中時電子報 綜合報導

六、七年前韓流襲台，將整型風也一起吹來，忠孝東路一眼望去，隨處可見醫美招牌，被稱為醫美一條街，2013年全盛時期，台北市登記的醫美診所就有400家，但去年減少為300家，到2017年只剩160家，全台醫美診所數量，從兩年前的2000家降為1000多家。環境景氣不好加上競爭激烈，很多業者用低價來搶客，糾紛也不少，「蛋塔效應」在醫美產業正在發酵。

瞄準高端族群 推升國際級醫療服務

面對2018年的到來，醫美龍頭品牌愛爾麗，不但沒有因此受到影響，反而逆向操作，擴大版圖插旗內湖，耗資15億成立2500坪的瑞佛健康管理醫院，將在2018年第一季開幕，為國內高端健檢醫療啟動新的里程碑，與國際競爭。

近日更向合庫金控租下位於忠孝東路四段約300坪，打造愛爾麗忠孝3店巨蛋旗艦店，搶攻市場！並且將在東區成立連鎖品牌瑞佛牙醫，投入牙科醫療。

愛爾麗集團發言人張元齡表示：「市場並非蕭條，而是必須提升品質與技術，才能在市場佔有一席之地！愛爾麗邁入18週年，在跨越2018年的同時，見證這18年來，醫師團隊的專業技術以及最新的醫療儀器，不斷得提升品質及技術，多年來服務過數百萬位客戶的口碑與豐富的臨床經驗，是兩岸三地醫療美容品牌先驅！期許在未來能有更好的表現與發展，將最具有台灣代表性的連鎖品牌，推向國際。」

(中時電子報)