陳菊零舉債宣言 唐德明批：阿Q精神催眠法

2017年12月26日 11:37 旺報 潘維庭

高雄市長陳菊25日在就職11周年記者會上，表示做到「零舉債」；國民黨文傳會副主委唐德明26日表示，事實上，要不是因為陳菊任期將屆，已經做了11年不可能再連任，因此不需要再舉債做面子工程，再加上柯P刻意對比她的舉債求政績，讓她面子上難看，「陳菊大概捨不得不舉債，高雄市也不大可能零舉債」。

陳菊在記者會上表示，「我們是對高雄市民負責，過程中忍受很多人的譏笑諷刺，很高興可以公開地說，我們不用再舉債了」，但唐德明指出，根據財政部國庫署統計至106年11月底的各級政府公共債務統計，高雄市合計債務2548億元，不但高居六都之冠，更遠遠超過六都之外所有縣市的債務總和（2197億元）。

唐德明質疑，「陳菊是不是忘了以前欠下的大筆債務，難道她以為今年零舉債，就連以前欠下來的錢都不用還了吧？」

他表示，高雄市仍然是「債務之都」，每位市民身上仍然背負沉重債務，下任市長仍然要還債，如果想要有大建設，仍然要舉債。陳菊說以後不用再舉債了，下任市長有餘裕推動市政建設，根本就是「阿Q精神催眠法」。

唐德明認為，陳菊卸任前大聲強調「零舉債」，證明了要不要債留子孫以尋求自己的政績與滿意度，只是地方首長的選擇題，「是不為也，非不能也。」

(旺報)