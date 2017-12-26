陳菊零舉債宣言 唐德明批：阿Q精神催眠法

國民黨文傳會副主委唐德明。（資料照，潘維庭攝）

友善列印
旺報

高雄市長陳菊25日在就職11周年記者會上，表示做到「零舉債」；國民黨文傳會副主委唐德明26日表示，事實上，要不是因為陳菊任期將屆，已經做了11年不可能再連任，因此不需要再舉債做面子工程，再加上柯P刻意對比她的舉債求政績，讓她面子上難看，「陳菊大概捨不得不舉債，高雄市也不大可能零舉債」。

陳菊在記者會上表示，「我們是對高雄市民負責，過程中忍受很多人的譏笑諷刺，很高興可以公開地說，我們不用再舉債了」，但唐德明指出，根據財政部國庫署統計至106年11月底的各級政府公共債務統計，高雄市合計債務2548億元，不但高居六都之冠，更遠遠超過六都之外所有縣市的債務總和（2197億元）。

唐德明質疑，「陳菊是不是忘了以前欠下的大筆債務，難道她以為今年零舉債，就連以前欠下來的錢都不用還了吧？」

他表示，高雄市仍然是「債務之都」，每位市民身上仍然背負沉重債務，下任市長仍然要還債，如果想要有大建設，仍然要舉債。陳菊說以後不用再舉債了，下任市長有餘裕推動市政建設，根本就是「阿Q精神催眠法」。

唐德明認為，陳菊卸任前大聲強調「零舉債」，證明了要不要債留子孫以尋求自己的政績與滿意度，只是地方首長的選擇題，「是不為也，非不能也。」

(旺報)

漲基本工資藍綠互槓 國民黨：馬… 宏國現任總統連任 李大維代表我…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。