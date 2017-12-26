北市體育總會辱罵李新短命 兒李柏毅：不道歉就法院見

2017年12月26日 11:42 中時 陳燕珩

台北市體育總會不滿預算被刪，竟發文給北市府，內容指涉已故議員李新短視又短命。（陳燕珩攝）

已故台北市議員李新去年底審查預算時，刪除北市體育局給台北市體育總會的行政費300萬元，引發北市體總不滿。近期竟發文給市府，指涉李新是「短視又短命的議員」。李新兒子李柏毅憤慨說，無法接受父親離世還要被這種下流字眼辱罵，北市體總若堅持不道歉，將以刑法提出告訴。

李柏毅說，看到這分公文覺得非常震驚，父親的百日還沒過，家裡還在守喪，離世的人竟要受到這種莫大的汙辱和人身攻擊，他與母親無法接受。他說，台北市體育總會是有制度的組織，一份公文從擬搞、蓋印到成為正式公文發送市府，期間經過很多人之手，沒想到還能出現那麼不雅、下流的字眼。

李柏毅強調，替人民審查預算是議員、也是他父親的職責，若因刪除某筆預算，就要被咒罵為短命，那北市體總就是在咒罵所有議員。他還說，一筆預算要刪除，並非單一議員可做到，一定要經過多數議員同意才能通過，這筆預算是經政黨協商後才刪除，可見發文者完全沒搞清楚狀況。

這份指涉李新「短視又短命」的公文，不只發給北市體育局，12月8日也發給台北市市長室，李柏毅不滿說，發文至今20天，市長柯文哲和市府有任何回應嗎？難道只當成小事，看完不聞不問？他要求柯文哲說明，對於民間團體這樣汙辱議員，市府能否做些什麼維護他們的尊嚴。

李柏毅痛心說，父親從政20年來，一直盡心盡力為大家爭取福利，絕不能冗許在他往生後，還遭受如此不堪的辱罵。

北市體育總會會長呂威震從昨晚就神隱，不接電話也不回應，北市體總秘書長林克謨代為表示，公文白字黑字寫得很清楚，沒有特定指涉哪個議員，不會為此道歉，短命的意思是指某些議員任期很短，盼李柏毅不要對號入座，還說李此舉是為明年議員選舉考量。

李柏毅聽聞後，怒批這種回應讓人不齒，顯示北市體總水準非常低落、心胸極度狹窄，若堅持不道歉，那就法院見，將會以刑法312條「對於已死之人公然侮辱、誹謗」提出告訴。

(中時)