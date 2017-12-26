催生製近視新藥 中亞聯大獲新創獎

2017年12月26日 14:04 中時 林欣儀

亞大醫院眼科主任梁中玲表示，新藥可阻止眼軸生長失控加深近視，達到平衡眼球發育。（林欣儀攝）

兒童近視治療大突破！中國醫藥大學與亞大醫院團隊長期研究，積極開發治療近視的微小RNA眼藥水，可解決常使用強效散瞳劑可能引發的黃斑部病變風險，該研究已經動物實驗證實有效且無副作用，成效領先全球，獲頒生技產業最高榮譽「國家新創獎」。

此研究由亞大醫院眼科主任梁中玲、中國醫藥大學新藥開發研究所教授卓夙航領導的團隊攜手，成功開發「治療近視的微小RNA（核糖核酸）眼藥水」。梁中玲指出，近視是近代常見眼睛疾病，更是造成失明與視力障礙主因，目前國內近視盛行率近9成，高度近視可能引起視網膜剝離、青光眼、黃斑部病變等併發症。

研究團隊表示，目前針對近視的藥物治療效果不佳，傳統眼科多使用強效散瞳劑治療兒童近視，但可能導致未來兒童眼睛遭受光損害，更有引發黃斑部病變等風險，也使得世界各國醫療菁英都在積極尋找替代治療方式。

團隊指出，經多方研究，決定另闢蹊徑，透過近視相關基因進行了解，發現抑制「微小RNA-328」可阻止眼軸生長失控加深近視，達到平衡眼球發育，效果等同於使用最強效的散瞳劑，經動物實驗證實可減緩近視速度且尚無副作用，適合戶外活動多的學生。

此研究若未來通過人體試驗，將可大幅減少民眾近視度數與併發症，也獲頒第14屆國家新創獎，此獎堪稱國內生技領域創新研發的最高榮譽。

(中時)