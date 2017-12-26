催生製近視新藥 中亞聯大獲新創獎

由中國醫藥大學卓夙航教授（右二）與亞大醫院眼科主任梁中玲（右三）領軍的研發團隊，榮獲國家新創獎肯定。（林欣儀翻攝）

友善列印
中時
亞大醫院眼科主任梁中玲表示，新藥可阻止眼軸生長失控加深近視，達到平衡眼球發育。（林欣儀攝）

兒童近視治療大突破！中國醫藥大學與亞大醫院團隊長期研究，積極開發治療近視的微小RNA眼藥水，可解決常使用強效散瞳劑可能引發的黃斑部病變風險，該研究已經動物實驗證實有效且無副作用，成效領先全球，獲頒生技產業最高榮譽「國家新創獎」。

此研究由亞大醫院眼科主任梁中玲、中國醫藥大學新藥開發研究所教授卓夙航領導的團隊攜手，成功開發「治療近視的微小RNA（核糖核酸）眼藥水」。梁中玲指出，近視是近代常見眼睛疾病，更是造成失明與視力障礙主因，目前國內近視盛行率近9成，高度近視可能引起視網膜剝離、青光眼、黃斑部病變等併發症。

研究團隊表示，目前針對近視的藥物治療效果不佳，傳統眼科多使用強效散瞳劑治療兒童近視，但可能導致未來兒童眼睛遭受光損害，更有引發黃斑部病變等風險，也使得世界各國醫療菁英都在積極尋找替代治療方式。

團隊指出，經多方研究，決定另闢蹊徑，透過近視相關基因進行了解，發現抑制「微小RNA-328」可阻止眼軸生長失控加深近視，達到平衡眼球發育，效果等同於使用最強效的散瞳劑，經動物實驗證實可減緩近視速度且尚無副作用，適合戶外活動多的學生。

此研究若未來通過人體試驗，將可大幅減少民眾近視度數與併發症，也獲頒第14屆國家新創獎，此獎堪稱國內生技領域創新研發的最高榮譽。

(中時)

明年元旦基本工資調升至22k 166… 全台最速報》萬金石馬拉松 獲銀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。