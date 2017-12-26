倦勤或表態？民進黨宜蘭縣黨部主委 突請長假引議論

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財突然請長假，引發外界諸多揣測。（胡健森攝）

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明年宜蘭縣五合一選戰，綠營正緊鑼密鼓進行內部提名作業，但卻傳出宜蘭縣黨部主委林進財突然「無限期請假」，引發外界諸多揣測；但林進財接受本報查證時表示，他只是手邊有一些事業需要時間好好專心處理，因此請假2至3個星期，並非「無限期」請假，選舉的提名作業也會正常進行，不受個人請假影響。

林進財19日才為了「礁溪休閒渡假區市地重劃案」該採公辦或自辦，向國民黨縣黨部主委張建榮叫陣，希望以「主委對主委」身份公開辯論，才相隔約1個星期，他在昨日突然透過書面向執委會請假，表示因個人因素，從今日起請假，請假期間由執委吳和信暫代主委，負責縣黨部相關黨務及會議主持工作。

林進財之前便曾傳出因為縣長黨內提名作業不順，導致倦勤而有意請長假，但在眾人勸說下打消請假念頭，但之後縣黨部在辦理冬山、三星鄉長初選時又引發民調遭質疑不公等爭議，在縣長提名人選方面，內部整合協調作業又遲遲沒有進展，此次林進財突然在敏感的提名作業時間請長假，並指定與長期與立委陳歐珀關係友好密切的執委吳和信代理，更讓黨內議論紛紛。

對於外界的說法及猜測，林進財在本報記者求證時笑說外界真的是想太多，他單純只是需要一些時間，能專心好好地處理個人的事業，這才向執委會請假2至3個星期，絕對不是無限期請假，至於明年選戰的黨內提名作業，也不會因為個人請假而受到任何影響。

(中時)

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