三立2離職員工 扮駭客破壞影音平台

2017年12月26日 12:00 中時 陳志賢

三立電視台曾姓、吳姓2名離職工程師，被控涉嫌利用「洋蔥網路」，駭入三立的網路影音平台「Vidol」，刪除主機資料並複製金鑰檔，2人雖否認涉案，但台北地檢署不採信，26日依妨害電腦使用等罪嫌起訴2人。

三立電視台去年3月，宣稱斥資10億元打造即時影音串流服務平台「Vidol」，因結合影音內容及偶像，在網路上引起追星熱潮。不久，三立發現影音平台被駭客破壞，報警提告。

檢警調查，曾姓、吳姓工程師，曾任職三立行動影音部、開發中心，去年底離職後疑對三立心生不滿，知悉三立的「Vidol」都存放在亞馬遜雲端上，涉嫌利用「洋蔥網路」，各於今年2月5日、9日駭入影音平台修改登入的帳號、密碼，再於24日駭入影音平台刪除資料。另吳男還涉嫌竊取影音平台上主機的4把金鑰檔。

北檢3月間指揮刑事局搜索2人，查扣筆電等相關電磁紀錄，並約談2人到案；但2人否認犯行，檢方一度以2人涉嫌重大，有串滅證之虞，聲請羈押禁見，但遭法院裁定交保。

檢警查出，曾、吳2人在案發前3個月相繼離職，而且曾男還是影音平台的開發者，且檢警分別在2人被查扣的筆電中，發現2人在2月5日、9日、24日都有使用「洋蔥網路」事證，及在同一時間共同使用某飯店提供的公共網路，認定2人涉案，依法起訴。

(中時)