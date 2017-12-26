黃智賢：綠營人士 不准我談論「關說」

2017年12月26日 12:07 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

昨天12月25日，是中華民國行憲紀念日70周年，政治評論家黃智賢表示，掌權者現在是不准媒體監督的，感嘆「台灣的言論自由，倒退了多少年？」

黃智賢今在臉書發文，「來了！不准我說關說！」、「你敢監督？整死你！」前幾天，她去了一趟法庭，「因綠營政治人物，不准我說『關說』」。起因應是有媒體接獲爆料，說有綠營政治人物，關說國營事業人事......

黃智賢說，她年輕輟學打工7年，身經社會最底層工作和生活。「我深知，什麼叫做無財無勢，什麼叫做哀哀無告。」她表示，對特權關說，深惡痛絕，直到今天，「任何事，我從不靠特權與關說；即使我知道可以，但不，我絕不。」

面對綠營政治人物，不准她談論「關說」。黃智賢表示：「若不是為公共利益，媒體還有什麼存在的價值？」、「如果不堅持說真話，那做媒體，是要幹什麼？」

「我比較笨，始終認為，評論政治，只能有一把尺：問社會不公，打政治不義。」她說：「政治人物不准我說關說。我怎能害怕？怎能沉默？怕！他們就贏了。」

以下為黃智賢臉書全文：

來了 ! 不准我說關說 !

昨天是中華民國行憲70周年。

但，台灣的言論自由，倒退了多少年 ?

掌權者現在，是不准媒體監督的。

你敢監督 ?

整死你 !

掌權者擺出種種兇殘野蠻的手段，就是要媒體恐懼，讓人民害怕 。

但媒體就是要監督掌權者，豈能怕威嚇。

評論政治，如果不敢直面掌權者，那做媒體幹什麼 ?

前幾天，我得去法庭。

因為綠營政治人物，不准我說關說。

1

有媒體接獲爆料，說有一個綠營政治人物，關說國營事業人事。

媒體立馬訪問了這個政治人物。

政治人物說是，國營事業的員工，想要轉調部門，所以找上議員。

這個政治人物，就幫忙”代轉公文”給國營事業。

政治人物對媒體說，這是”代轉公文”，不是”關說”。

根據這個新聞，我說是: 關說國營事業人事。

因為，如果不是關說，為什麼國營事業內部的調轉部門，要勞動政治人物”代轉” ?

這就是民進黨式的言論自由!

他說了算 !

政治人物說這是代轉公文，不叫關說。

我們就不准說是關說 。

2

台灣究竟是怎樣的鬼島 ?

國營事業員工想調部門，得找政治人物 ?

如果不找，就轉不了部門 ?

面對22K的低薪，年輕人只剩下考公職或國營事業這條出路。

可是不管考試還是轉部門，難道到頭來，還是得靠政治勢力 ?

那沒有辦法找民代代轉的人，就永遠轉不了部門 ?

那沒有家勢，沒有靠山背景的年輕人，還能有什麼未來 ?

有代轉和沒代轉，成為天堂地獄的差別。

這樣的畸形社會，有什麼公平正義 ?

3

不只是人事。

生病了要一個病床，也要找民代喬。

此時此刻，百姓人人都要奔走政治人物門庭，尋找各式各樣的利益和好處。

這還有民主? 還有人權 ?

這是怎樣可怕驚悚的真實台灣 ?

4

自年輕輟學打工七年，才出國求學，身經社會最底層的工作與生活。

我深知，什麼叫做無財無勢，什麼叫做哀哀無告。

對特權關說，深惡痛絕。

直到今天，任何事，我從不靠特權與關說。

即使我知道可以，但不，我絕不。

5

國營事業，當然是公共利益。

政治人物平常監督國營事業。

然後”代轉”國營事業員工調轉部門。

國營事業怕不怕政治人物 ? 當然怕 。

政治人物這樣的作為，不叫關說 ?

不可以評論 ?

作為媒體，如果連政治人物這樣的作為，都不准評論。

那台灣的言論自由，真是獨步全球，好棒棒。

這當然是查水表。

這當然是打壓。

而我也必須捍衛言論自由的最底線。

6

但打壓豈僅這樣而已。

在台灣做中國人，豈能不受打壓。

但，中國窮，中國富；中國弱，中國強，我都只能是中國人。

因為堅持一個中國人的本分，因為堅持面對真實。

不忍無財無勢的人受苦。

不忍國家被這樣踐踏蹧蹋。

長久以來，我承受的壓迫，五花八門，應接不暇。

明的暗的，大的小的，官的商的，謊言與羞辱，各式壓迫，我都只能，敬謹候教。

對我來說，榮華富貴，前途名利，皆可拋。

造次必於是，顛沛必於是。

7

如果不是為公共利益，那媒體還有什麼存在的價值 ?

如果不堅持說真話，那做媒體，是要幹什麼 ?

我比較笨，始終認為，評論政治，只能有一把尺:

問社會不公，打政治不義。

謝謝朋友們的關心。

政治人物不准我說關說。

我怎能害怕 ?

怎能沉默 ?

怕 !

他們就贏了。

(中時電子報)