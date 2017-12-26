黃智賢：綠營人士 不准我談論「關說」

昨天12月25日，是中華民國行憲紀念日70周年，政治評論家黃智賢表示，掌權者現在是不准媒體監督的，感嘆「台灣的言論自由，倒退了多少年？」
黃智賢今在臉書發文，「來了！不准我說關說！」、「你敢監督？整死你！」前幾天，她去了一趟法庭，「因綠營政治人物，不准我說『關說』」。起因應是有媒體接獲爆料，說有綠營政治人物，關說國營事業人事......
黃智賢說，她年輕輟學打工7年，身經社會最底層工作和生活。「我深知，什麼叫做無財無勢，什麼叫做哀哀無告。」她表示，對特權關說，深惡痛絕，直到今天，「任何事，我從不靠特權與關說；即使我知道可以，但不，我絕不。」
面對綠營政治人物，不准她談論「關說」。黃智賢表示：「若不是為公共利益，媒體還有什麼存在的價值？」、「如果不堅持說真話，那做媒體，是要幹什麼？」
「我比較笨，始終認為，評論政治，只能有一把尺：問社會不公，打政治不義。」她說：「政治人物不准我說關說。我怎能害怕？怎能沉默？怕！他們就贏了。」
以下為黃智賢臉書全文：
來了 ! 不准我說關說 !
昨天是中華民國行憲70周年。
但，台灣的言論自由，倒退了多少年 ?
掌權者現在，是不准媒體監督的。
你敢監督 ?
整死你 !
掌權者擺出種種兇殘野蠻的手段，就是要媒體恐懼，讓人民害怕 。
但媒體就是要監督掌權者，豈能怕威嚇。
評論政治，如果不敢直面掌權者，那做媒體幹什麼 ?
前幾天，我得去法庭。
因為綠營政治人物，不准我說關說。
1
有媒體接獲爆料，說有一個綠營政治人物，關說國營事業人事。
媒體立馬訪問了這個政治人物。
政治人物說是，國營事業的員工，想要轉調部門，所以找上議員。
這個政治人物，就幫忙”代轉公文”給國營事業。
政治人物對媒體說，這是”代轉公文”，不是”關說”。
根據這個新聞，我說是: 關說國營事業人事。
因為，如果不是關說，為什麼國營事業內部的調轉部門，要勞動政治人物”代轉” ?
這就是民進黨式的言論自由!
他說了算 !
政治人物說這是代轉公文，不叫關說。
我們就不准說是關說 。
2
台灣究竟是怎樣的鬼島 ?
國營事業員工想調部門，得找政治人物 ?
如果不找，就轉不了部門 ?
面對22K的低薪，年輕人只剩下考公職或國營事業這條出路。
可是不管考試還是轉部門，難道到頭來，還是得靠政治勢力 ?
那沒有辦法找民代代轉的人，就永遠轉不了部門 ?
那沒有家勢，沒有靠山背景的年輕人，還能有什麼未來 ?
有代轉和沒代轉，成為天堂地獄的差別。
這樣的畸形社會，有什麼公平正義 ?
3
不只是人事。
生病了要一個病床，也要找民代喬。
此時此刻，百姓人人都要奔走政治人物門庭，尋找各式各樣的利益和好處。
這還有民主? 還有人權 ?
這是怎樣可怕驚悚的真實台灣 ?
4
自年輕輟學打工七年，才出國求學，身經社會最底層的工作與生活。
我深知，什麼叫做無財無勢，什麼叫做哀哀無告。
對特權關說，深惡痛絕。
直到今天，任何事，我從不靠特權與關說。
即使我知道可以，但不，我絕不。
5
國營事業，當然是公共利益。
政治人物平常監督國營事業。
然後”代轉”國營事業員工調轉部門。
國營事業怕不怕政治人物 ? 當然怕 。
政治人物這樣的作為，不叫關說 ?
不可以評論 ?
作為媒體，如果連政治人物這樣的作為，都不准評論。
那台灣的言論自由，真是獨步全球，好棒棒。
這當然是查水表。
這當然是打壓。
而我也必須捍衛言論自由的最底線。
6
但打壓豈僅這樣而已。
在台灣做中國人，豈能不受打壓。
但，中國窮，中國富；中國弱，中國強，我都只能是中國人。
因為堅持一個中國人的本分，因為堅持面對真實。
不忍無財無勢的人受苦。
不忍國家被這樣踐踏蹧蹋。
長久以來，我承受的壓迫，五花八門，應接不暇。
明的暗的，大的小的，官的商的，謊言與羞辱，各式壓迫，我都只能，敬謹候教。
對我來說，榮華富貴，前途名利，皆可拋。
造次必於是，顛沛必於是。
7
如果不是為公共利益，那媒體還有什麼存在的價值 ?
如果不堅持說真話，那做媒體，是要幹什麼 ?
我比較笨，始終認為，評論政治，只能有一把尺:
問社會不公，打政治不義。
謝謝朋友們的關心。
政治人物不准我說關說。
我怎能害怕 ?
怎能沉默 ?
怕 !
他們就贏了。
(中時電子報)