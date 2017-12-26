全台最速報》萬金石馬拉松 獲銀標籤認證

12/26 全台最速報

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中時電子報
綜合報導

◎萬金石馬拉松 獲銀標籤認證

台灣首座！新北市萬金石馬拉松歷經一年時間審查，正式公布2018新北市萬金石馬拉松升級為銀標籤路跑賽事，中華民國田徑協會理事長蔡辰威26日代表國際田總頒發IAAF銀標籤證書給新北市長朱立倫。朱立倫表示，歡迎大家明年一起參加全台首場IAAF銀標籤賽事。

◎中市府邀彰投苗共推 宗教場所低碳認證

台中市政府民政局2016年全國首創推出「宗教場所專用空品旗」及「宗教場所低碳認證」措施，輔導宗教場所減少4萬3058多公噸二氧化碳排放。民政局續推動「團拜一炷香」、「環保禮炮車」、「紙錢集中燒」、「LED燈具取代傳統燈泡」等措施，進一步結合彰化、南投、苗栗共同推動宗教場所低碳認證，盼透過區域治理平台讓空汙改善增添更大力量。

◎宜縣農業發展模式 陳金德:讓農民有錢賺最重要

宜蘭代理縣長陳金德26日對宜蘭農業發展提出「少量、限量、品質好、單價高、安全無毒、有認證」的宜蘭農業發展方向，陳金德表示，宜蘭縣有獨特氣候環境條件，許多縣內栽種的優質農產品，並不是到處都能夠種得出來，因此宜蘭縣要能夠打出「宜蘭」這個大品牌，豎立宜蘭農產品獨有的形象口碑，「還宜蘭農產品應有的地位」，讓農民有錢賺最重要、經濟才是王道。

(中時電子報)

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