台灣人瘋新北耶誕城 外媒這樣看

2017年12月26日 12:14 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

新北市歡樂耶誕城榮登新加坡樟宜機場官網推薦「亞洲4大令人無法想像的完美耶誕市集」。(圖/新北觀光局提供)

2017新北市歡樂耶誕城開城至今，短短1個月時間不只吸引眾多台灣民眾朝聖，也受到許多外籍旅客好評，不只獲新加坡樟宜機場官網推薦為「亞洲4大令人無法想像的完美耶誕市集」之一，耶誕城的打卡聖地「藍色時光隧道」也登上愛爾蘭媒體（The Irish Times）的Images of the Day，不僅點亮新北市，更驚艷全球！

新北市歡樂耶誕城自2011年舉辦以來至今，繼入選全球雜誌「哈潑時尚（Harper's Bazaar）」的「全球最令人驚豔的19棵耶誕樹」、Forbes讚譽使用投影技術打造360度耶誕樹、網路媒體票選獲「亞洲10大耶誕慶典第1名」等，今年新北市更成為台灣唯一一個榮獲「國際節慶活動組織(IFEA)」全球節慶活動城市獎的城市。

「新北市歡樂耶誕城」不只在國人腦海中留下深刻印象，也在來自世界各地的海外旅客們心中成功烙印下Awesome（驚嘆）、Spectacular（壯麗）和Amazing（驚喜）的意象。(圖/新北觀光局提供)

新北市歡樂耶誕城氛圍讓人沉浸，光雕秀更是驚艷。(圖/新北觀光局提供)

新北市歡樂耶誕城獲新加坡樟宜機場官網推薦。(圖/新北觀光局提供)

愛爾蘭時報(The Irish Times)於Images of the Day截圖。(圖/新北觀光局提供)

今年新北市歡樂耶誕城再獲得新加坡樟宜機場官網推薦，與香港的繽紛冬日節（Winterfest）、東京的聖誕市集（Christmas Market）和新加坡的濱海灣花園聖誕仙境（Christmas Wonderland at Gardens by the Bay）共同並列「亞洲4大令人無法想像的完美耶誕市集」！當中特別提到「新北市歡樂耶誕城」以繽紛的色彩、令人驚奇的3D光雕秀、販賣手作商品的市集以及站前廣場的燈光秀與桑塔熊舞台等，吸引了全球各地遊客齊聚在此沉浸於耶誕節的歡樂氛圍，實為名副其實的「台灣之光」。

除了榮登新加坡樟宜機場推薦之外，2017新北市歡樂耶誕城同步獲得香港全港中文免費報章公信力之一的「am730」以「台灣新北市 新北聖誕有看頭」進行了大篇幅的報導、愛爾蘭時報(The Irish Times)在12月6日當天則是於Images of the Day刊登了藍色時光隧道美照；中東杜拜媒體「Emirates24/7」更讚賞活動大大強化新北市在全球的形象。總部設於委內瑞拉的拉丁美洲網路媒體Latin American Herald Tribune在介紹2017年全球聖誕節慶的文章中，更把新北市歡樂耶誕城的耶誕樹和3D光雕秀列為首位介紹！

此外，新加坡亞洲新聞台（CHANNEL NEWSASIA）也特別訪問投影團隊介紹光雕秀並給予台灣最大的耶誕慶典美譽，還有泰國的「K@POOK TRAVEL」及日本版的「Trip Advisor」也有許多網友在親身經歷過新北市歡樂耶誕城的美好後，留下許多優良評論。

「2017新北市歡樂耶誕城」不僅點亮新北市，更驚艷全球！(圖/新北觀光局提供/鄭名宏)

「新北市歡樂耶誕城」以繽紛的色彩、令人驚奇的3D光雕秀、販賣手作商品的市集以及站前廣場的燈光秀與桑塔熊舞台等，吸引了全球各地遊客齊聚在此。(圖/新北觀光局提供)

除了吸引許多外籍朋友，包含來台灣商務旅行或自由行的旅客，來自加拿大的Mike表示，首次來到新北市歡樂耶誕城，整個耶誕城的氛圍讓他深刻感受到美好，光雕秀更是驚艷！來自於紐約商務人士Mark則表達歡樂耶誕城讓他印象相當深刻，尤其他來自於舉辦耶誕活動相當專業的紐約市，對於耶誕裝飾和相關的廣場活動等都有相當高的標準！

另外來自德國的Martis對光雕主燈秀最印象深刻，讓大家都感受到耶誕節的喜悅氣氛！來自南非的Sibo則說，從沒有見過像耶誕城的燈飾佈置和壯麗的光雕秀如此美麗的事物，在新北市歡樂耶誕城一切都是如此美好！

新北市耶誕城不只在國人腦海中留下深刻印象，也在來自世界各地的海外旅客們心中成功烙印下Awesome（驚嘆）、Spectacular（壯麗）和Amazing（驚喜）的意象。2017新北市歡樂耶誕城活動將會持續到明(2018)年1月1日，連外國媒體和這麼多國家的旅客都為之驚艷的耶誕城，你怎能還沒來過呢？

(中時電子報)