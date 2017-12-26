25年青春獻給台灣 高福南神父取得身分證

2017年12月26日 14:06 中時 葉書宏

來自非洲剛果的「巧克力神父」高福南神父，今（26）日獲得身分證。（葉書宏攝）

來自非洲剛果的「巧克力神父」高福南神父，今（26）日獲得身分證。（葉書宏攝）

來自非洲剛果的「巧克力神父」高福南神父，今（26）日獲得身分證。（葉書宏攝）

來自非洲剛果的「巧克力神父」高福南神父，把25年青春奉獻給台灣，從九二一大震到八八風災、到為孩子的教育發展籌募學費，用心愛台灣的高福南神父永遠站在第一線，傳遞「愛無國界」的溫暖，今（26）日由林祐賢副秘書長頒給中華民國國民身分證，感謝高神父在台的無私奉獻。

副秘書長林祐賢表示，58歲的高福南神父民國81年成為神父後，即奉教廷指派來到台灣傳教，投入比故鄉還要多的感情，不但能用流利的國、台語傳教，也常深入偏遠原住民部落，關心弱勢家庭、青少年就學問題，積極為家境貧困的孩子籌募就學經費，大家暱稱他為「巧克力神父」，不僅是膚色關係，也因為他的慈愛像香甜的巧克力一樣，讓被關懷的孩子們感到溫暖開心。

九二一地震發生時，高福南神父服務於台中霧峰，也成為受災戶，更了解災民的無助，所成立的霧峰兒童教育關懷站，不只關心兒童，也對受災戶提供關懷照顧與協助；八八風災時阿里山和東埔溫泉交通中斷，高福南神父還從台中一路顛簸送物資到災區，撫慰了每一位災民的心。

今年，高福南神父更催生了「護苗專案」，由教友1至3人組成「護苗天使」，認養一位南投仁愛鄉幼苗天使，藉由教友家庭及部落家庭的長期密切關懷，補強家庭功能不足的部分，以「愛」引領這些天使走出不一樣的未來。

高神父對貧窮與弱勢家庭兒童的關懷照顧，獲得內政部96年度績優外籍宗教人士表揚，今年內政部更以特殊功勳核准高神父歸化成為我國國民。

高福南神父表示，愛台灣，不是台灣人的專利，台灣就像是他的第二個家，自己除了黑皮膚之外，早就已經是真正的台灣人了，今後他仍將繼續深耕台灣，把天父的愛傳遞下去。

民政局長江俊霆表示，高神父是新北市第5位以特殊功勳領到身分證的外國人，民政局在獲悉高福南神父有歸化我國國籍意願後，立即派員訪視協助歸化申請，很快經內政部核准歸化我國國籍。今天特別由林副秘書長將中華民國身分證及戶口名簿送到高神父手上，感謝他對台灣所做的貢獻。

(中時)