NBA》韋少31分力壓哈登 雷霆5連勝火箭3連敗

2017年12月26日 12:06 中時電子報 黃邱倫

耶誕節第二場大戰雷霆迎戰火箭，韋斯布魯克雖然開始6投0中，但最終仍攻下31分、6籃板、11助攻，力壓哈登的29分、8籃板、14助攻，率領雷霆112比107拿下5連勝，同時也送給對手3連敗。

先前寫下14連勝的火箭，原本外界看好他們能在12月贏得全勝，進而創下隊史第二高連勝紀錄，沒想到卻是勝極反衰，接連在主場敗給洛城兩支球隊湖人和快艇，今日前往奧克拉荷馬踢館，候場大將保羅缺陣，在少了場上指揮官的情況下攻勢打來有些慌亂，尤其是決勝時期只能讓哈登與卡培拉單兵作戰，輸得有些可惜。

苦吞3連敗之後的火箭，目前戰績25勝7敗，勝率78.125%，稍早勇士力退騎士，27勝7敗，勝率79.41%，成功坐上聯盟龍頭寶座，雷霆5連勝，19勝15敗，西區排名上升至第五，僅次於勇士、火箭、馬刺與灰狼之後。東區塞爾提克103比111敗給巫師，最近10戰輸掉5場，排名滑落至第二，暴龍6連勝，最近9勝1敗，躍居東區霸主。

此役雙方在前三節打成平手，決勝節火箭靠著艾瑞克古登連拿5分超前，但韋斯布魯克連投帶罰回敬5分追平比數，艾瑞克古登隨後也罰進3分，韋少也立刻罰進兩分，前4分半鐘的比賽形成兩人對抗局面。

但雷霆三巨頭隨即聯手，安森尼、韋少與保羅喬治連續出手命中，雷霆102比98逆超，最後1分47秒哈登切入上籃得分，火箭107比110逼近，可惜卡培拉兩罰都落空，阿里查三分線外失手，哈登突破被安卓羅伯生賞了麻辣鍋，艾瑞克古登傳球失誤，在兵荒馬亂中敗下陣來。

雷霆三巨頭得分都在20分以上，而且投籃命中率都超過五成，韋少24投12中，31分最佳，保羅喬治15投8中，24分、5籃板、4助攻，安森尼20分、5籃板，亞當斯15分、10助攻。

功敗垂成的火箭，先發五虎得分皆上雙，哈登雖有準大三元演出，但18投7中，手感不如韋少甚多，阿里查與艾瑞克古登都20分，卡培拉19分、10籃板，雷恩安德生11分，還在發展聯盟努力的周琦，已連續5場缺陣，而且自從11月9日以來也只上過2場，徹底被總教練丹托尼邊緣化。

(中時電子報)