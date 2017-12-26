全島氣Pu Pu！江啟臣煙囪之旅 疾呼管理空汙不能再等

江啟臣造訪林口發電廠。（江啟臣服務處提供）

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江啟臣造訪麥寮發電廠。（江啟臣服務處提供）
江啟臣造訪興達發電廠。（江啟臣服務處提供）
江啟臣造訪台中發電廠。（江啟臣服務處提供）

空汙嚴重影響民眾的生活品質，近來引起高度關注，立委江啟臣日前造訪台灣4座燃煤電廠指出，英國與加拿大帶頭起了脫煤者聯盟，如何與國際合作，透過管理降低對人體的健康危害，疾呼「有效管理對抗空汙，台灣不能再等！」

江啟臣日前一連造訪4座台灣主要的燃煤電廠，在臉書發表110秒的煙囪之旅全紀錄，片頭由一隻噴火龍帶出「全島氣Pu Pu」的情境，影片中由江啟臣道出參訪的心得，片尾是將噴火龍的汙垢擦得亮晶晶，用來表達對改善空汙的期待。

江啟臣指出，空汙的來源很多樣且複雜，因地而異，不只是國內的問題，也涉及到跨國際的問題，有相互流動的特性存在，這些廢氣包括二氧化碳，要如何管理，的確是全球共同面臨的問題。

江啟臣表示，聯合國氣候變遷會議，有20幾個主要的國家，由英國與加拿大帶頭起了脫煤者聯盟，而英國目前煤炭發電比例，已從2012年40％下降到9％。台灣要如何與國際合作，響應也好、搭配也好，特別是在整個氣候變遷框架協議底下，在二氧化碳排放的減量跟管控之下，能夠再進一步針對燃煤電廠的管控。

「有效管理對抗空汙，台灣不能再等！」江啟臣說，空汙是需要被管理的，設法透過管理降低對人體的健康危害；而煙囪本身的好壞，不是取決於有沒有煙囪，而是所排放出來的氣體，是不是對大家的健康及生活造成危害。

他強調，燃煤電廠監測站PM2.5（細懸浮微粒）年均值高，它能穿透一般口罩，直達胸腔，增加各種心血管疾病和提高死亡率的風險，醫師也發現，肺癌粗發生率，30年來從10萬分之9，成長到10萬分之43，空汙會導致嚴重的呼吸道疾病，其它的器官也會產生發炎反應，空汙的問題已從個人影響至整個大環境。

(中時)

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