下藥迷姦害死男模 台日混血惡狼遭重判

2017年12月26日 12:24 中時 林偉信

(12:54更新)台、日混血的杜姓男子假稱廣告公司老闆，5年多前以拍啤酒電視廣告為幌子，將FM2加入啤酒讓一名男模喝下後對其猥褻、性侵，男模因毒品過量死亡，另名男模則被迷昏，他犯後逃回台被捕，最高法院以藥劑強制性交於死等罪，將他各判刑12年、5年2月確定。

2011年9月，43歲的杜男透過中國模特兒網站「美空網」尋找男模，然後謊稱自己是廣告公司老闆，以拍攝電視廣告名義，約出許姓男模等人，到廣州的酒店碰面，多位男模喝下杜男給的啤酒後昏睡，醒來發現衣衫不整，手機等財物不翼而飛，懷疑遭劫財劫色，趕緊報案。

判決指出，2014年2月，杜男約出曾參加模特兒比賽獲獎的24歲男模，下毒品迷姦後，隨即返台，不料該男模卻因毒品過量中毒死亡，大陸查出嫌犯是杜男，委請刑事局協助偵辦。刑事局到杜住處逮人，並在屋內查扣FM2藥丸72顆、安眠藥11顆、筆電、手機等證物，同住的杜母不敢置信，杜則當場下跪痛哭道歉。

高院更一審認定，杜男不顧被害人性自主權，以欺暪方式迷昏對方後性侵，並導致被害人中毒死亡，犯行惡劣，考量他犯後尚未與被害人及死者家屬和解，且犯後態度不佳，依藥劑強制性交致人於死罪、欺瞞他人服用毒品罪將他判刑12年、5年2月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時)