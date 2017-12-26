人倫悲歌！精障母疑發病 用絲巾勒死女兒

2017年12月26日 12:19 中時電子報 張國欽 、 楊馨 、中國時報/ 郭韋綺 、中國時報/

楠梓區發生母親用絲巾勒死女兒命案，警方已封鎖現場調查。(郭韋綺攝)

潘姓母親疑精神病發勒死女兒，移送偵查隊。(圖/中天)

高雄楠梓區發生母親用圍巾勒死女兒命案，女兒遺體移出現場。（郭韋綺攝）

警消獲報破窗而入，發現王姓女子遭勒斃。(郭韋綺攝)

(13:07更新)高雄市發生一起人倫悲劇！一名60歲潘姓母親疑精神疾病發作，懷疑女兒覬覦她的財產，與女兒發生爭執，竟動手用女兒脖子圍巾，將女兒勒斃；案發後，潘婦主動自首，警消獲報趕到，隨即破窗而入，將潘婦帶回警局偵訊。

警方表示，潘婦住家在楠梓區後昌路一棟三層樓透天厝，丈夫10多年前過世，有3個女兒，大女兒、二女兒已出嫁，只剩小女兒、30歲王姓女子和母親同住。潘婦平時靠租金維生，但她精神狀況不佳，常懷疑女兒謀奪家產，母女經常大吵，房屋店面一直租不出去。

警方說，2周前，小女兒向鄰居透露母親已經2個禮拜睡不著覺，原本要帶母親就醫，但母親躲避不肯就醫，之後與媽媽發生多次爭吵，打算要到姊姊家暫住，後來不忍留母親在家作罷。

沒想到，今天上午小女兒準備出門上班，潘婦供稱，她突然獲得神明旨意，今天一定要以圍巾勒斃女兒，下樓看見小女兒，立即照神明旨意行事。案發不久，潘婦打電話給農會行員說，「我把我女兒殺了」，行員嚇得趕快報警。

警消獲報，發現潘婦將自己反鎖家中，於是破窗而入，入屋內驚見1名年輕女子全身僵硬倒臥在家中大門內許久，消防人員實施緊急救護，但死亡時間過長已回天乏術。潘婦不斷喃喃自語，警方已將她帶返警局製作筆錄。

警方調查，死者王姓女子才剛從菲律賓留學回國，目前在工研院暫時打工，原預計將申請前往澳洲留學，未料殞命，再也無法圓夢。

(中時電子報)