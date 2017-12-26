政府違憲沒收農民資產 瑠公農田水利會醞釀抗爭

2017年12月26日 13:19 中時 楊騰凱

台北市瑠公農田水利會今大動作在各報刊登聲明，指水利會改制成公務機關後，財產將收歸國有，剝奪農民財產，批政府違憲。瑠公農田水利會長林濟民表示，政府匆忙改制，配套不足，會內9000名會員對改制案深感反彈，不排除發動抗爭。

林濟民接受本報記者採訪時指出，水利會其實是從日據時代以來就有的組織，當初是「水利組合」，台灣光復後才改成「農田水利會」，歷史比現在的政府還長，政府以為水利會資產是官方給的，其實多數資產都是農民在日據時代登陸給水利組合進行管理，現仍屬農民的私有財產。

林濟民表示，政府不好意思直接把水利會財產沒收，所以對外宣稱成立基金管理，但成立基金也就等於是握在政府手上操作。且水利會資產既然是屬於區域內會員所有，當然也該用在自家會員身上，改制成公務機關後，資產變成全省的水利會共享，明顯是違憲的行為，瑠公農田水利會會員深感反彈。

林濟民指出，瑠公農田水利會持有現金約有200多億，不動產如果經土地重估，也上看1000億元，目前有些土地是以BOT案形式給外部經營，但水利會還要負擔地價稅，收來的資金近半都繳給政府，且水利會預算編列及決算有層層把關，要經過農委會核准才算數，每年也都有業務檢查，不可能按照會長喜好隨意運用，或由少數幾個人把持。

林濟民表示，現在台北市內的灌溉面積逐年減少，導致灌溉業務萎縮，所以瑠公農田水利會也一直對外擴展服務範圍，力求增加灌溉面積，包括新店、坪林、深坑、石碇等，此部分灌溉面積至少有2000公頃以上，甚至因金門地區沒有水利會，瑠公農田水利會還認養金門地區的水利灌溉業務，大小金門加起來還有6000多公頃的農地。

林濟民指出，他替水利會服務超過40年，向來兢兢業業辦理水利業務，改制成公務機關後，農民不僅財產被收走，甚至不能選自己的代表，缺乏發聲管道，當出現缺水或維修水路的問題，都只能尋求立委協助，現在立委都已經忙翻天了，恐怕難以替農民爭取權益，農委會推動改制實在缺乏配套，會員才極力反對。

林濟民表示，政府匆忙改制，配套不足，農民只是還不了解問題的嚴重性，現在已成立「反消滅水利聯盟」，會下鄉向農民解釋問題所在，也會選擇時機抗爭，向政府反映農民的心聲。

(中時)