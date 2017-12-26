MLB》洋基再度化身邪惡帝國 為何是好事？

2017年12月26日 12:51 中時電子報 蔡銘仁

洋基迎來史坦頓(Giancarlo Stanton)加盟後，過往那個惹人厭的「邪惡帝國」，彷彿又回來了，不過《ESPN》記者施恩菲德(David Schoenfield)倒是樂見其成，他認為，儘管洋基組成戰力堅強的大軍，不少非洋基迷勢必叫苦連天，「但這對美國的棒球是件好事。」

洋基在2009年奪冠後，這八年間都走得跌撞，直到今年靠著賈吉(Aaron Judge)等新星崛起，一路拚到美聯冠軍系列賽。施恩菲德直言，洋基這十年來變成平凡且無趣的球隊，「但你不會討厭今年的洋基，因為他們沒再砸重金簽大咖球星，而是靠一群年輕球員拚進季後賽。」

然而在史坦頓到來後，洋基再度成為討人厭的球隊，但這次跟過去不同。他們仍有很多年輕新血，陣容充滿活力，農場戰力更是聯盟數一數二的好，「看著吉特(Derek Jeter)打出滾地球後步履蹣跚的樣子、或羅瑞格茲(Alex Rodriguez)打指定打擊的日子，彷彿已成很久前的回憶。」

更讓人氣憤的是，因為洋基總管凱許曼(Brian Cashaman)的運籌帷幄，就算洋基得吃下史坦頓未來10年高達2.65億的薪資，他們也能避免明年超過1.97億奢侈稅門檻。甚至現在洋基還有籌碼，能在明年季後爭取曼尼馬恰多(Manny Machado)等大咖球星加盟。

施恩菲德認為，或許對很多非洋基迷而言，不願樂見洋基的重生，但他覺得這是件好事，儘管很多人無法認同這個想法。為何有這想法？他解釋其中一個原因，就是洋基的高話題性，「如果洋基的消息出現在頭條，會讓人覺得更有趣，有些數據也會隨之上升。」

施恩菲德舉今年美聯冠軍賽為例，太空人跟洋基的第七戰，在福斯體育台獲得自2010年巨人對費城人以來最高收視率，整個美聯冠軍賽的收視率，也比去年印地安人對藍鳥提升95%。此外，洋基今年當客隊時，球迷增加約11萬4432人左右。

換言之，若1名球迷花60美金買票，狀況好的洋基能替聯盟多賺近700萬營收，「很多人會為洋基花錢，當洋基好的時候，他們更捨得花。」施恩菲德直言，若印隊跟太空人在美聯冠軍賽交鋒，兩隊誰贏都好，但如果是洋基，他會期待另一隊勝出，「當然，如果贏的是洋基，那就不有趣了！」

(中時電子報)