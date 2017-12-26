陸千年竹簡出土 揭秦始皇尋長生不老藥之謎

2002年於湖南出土的秦代簡牘，如今成為研究秦始皇與秦王朝最大的補充資料來源。（圖/新華社）

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中時電子報

據香港文匯報報導，從司馬遷的《史記》問世以來，後人對秦始皇最深刻的印象之一，就是遣方士求取長生不老仙丹。如今考古學家們在2002年於湖南湘西里耶鎮出土，總計3.6萬多枚、20多萬字的里耶秦簡中，發現了正式的文字記載。湖南省文物考古所研究員張春龍表示，他們在簡牘上發現，以毛筆書寫在窄長木片上的部分文字，是鄉一級政府公文匯報「都鄉黔首毋良藥芳草」、「瑯邪獻昆陯五杏藥」等內容，不僅證實了嬴政對求取「仙丹」的重視，更顯現了秦王朝中央集權的貫徹能力。

一統戰國亂局的秦始皇，在掌握至尊之位、登瑯邪臺封禪後，也不得不面臨年老死亡的憂慮，開始萌生長生不老的願望。故在《史記·秦始皇本紀》中記載，「維二十八年，皇帝作始。.....齊人徐市等上書，言海中有三神山，名曰蓬萊、方丈、瀛洲，仙人居之。請得齋戒，與童男女求之。於是遣徐市發童男女數千人，入海求仙人。」但直到始皇病逝於東巡路上，方士始終未能替他尋獲可長生不老的仙丹。

當年出土里耶秦簡的考古現場。（圖/新華社）

多達3.6萬枚的里耶秦簡，成為後人研究秦代社會的重要材料。（圖/中新社）

本次所提及的「里耶秦簡」，是指2002年6月，在湖南湘西土家族苗族自治州里耶鎮里耶古城1號井內，發現共約3.6萬多枚的秦代簡牘，時間介於西元前222年至前208年，主要內容是秦洞庭郡遷陵縣的檔案，內容非常豐富，有如一部秦代百科全書，涵括戶口、土地開墾、物產、田租賦稅、勞役徭役、倉儲錢糧、兵甲物資、道路里程、郵驛津渡管理、奴隸買賣、刑徒管理、祭祀先農以及教育、醫藥等相關政令和文書，讓學者們能更深入地對這個第一個大一統王朝的社會現況。

受限於文書記載的短缺，後人對秦代的瞭解多僅靠《史記》記載為主，直到近年來，各地的簡牘陸續出土問世，讓史學界和考古人員得以有新材料和觀點一窺秦王朝。張春龍表示，「簡牘與秦始皇求仙丹相關。是一個名為『都鄉』的鄉鎮，沒有朝廷所求的芳草良藥；而另一處叫瑯琊的地方，可能位於今天山東一帶，獻上了從一座『崑崙山』上採集的『五杏藥』。」專家不僅發現，秦朝已有完備的醫療體系和檔案，更在簡文中多次發現，當前中醫常見的「艾灸」和「針刺」治療手法，在2千多年前的秦代，已是常見的治療手法。

(中時電子報)

文章來源：千年簡牘揭秦始皇「求仙問藥」之謎

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