敲打「親華」派？ 印度用極端手段對尼泊爾施壓

2017年12月26日 13:02 中時 楊家鑫

中印重要緩衝國尼泊爾近來動向備受關注，「多維新聞」引述當地媒體報導稱，印度和尼泊爾之間最大的邊境口岸比爾甘傑-拉克奧爾口岸日前被當地居民封閉，有聲音認為，其根本原因是被印度視為「親華」的左翼聯盟在近期尼泊爾大選中獲勝，印度想借助此事對尼方進行施壓。

「多維新聞」引述尼泊爾媒體《加德滿都郵報》報導稱，拉克奧爾(Raxaul)當地民眾抱怨稱，尼印邊境比爾甘傑-拉克奧爾口岸的水泥貿易帶來的大量渣土和粉煤灰引發污染，導致大量當地居民近期患病住院。當地居民因此從25日開始封鎖尼印邊貿運輸車輛。

報導認為，此事完全由印方挑起，選擇在這個時間節點挑起此事的根本原因是左翼聯盟在尼泊爾大選獲勝，極有可能出任下一屆總理的奧利又剛剛造訪中尼邊境吉隆口岸，印方想借助此事對尼方進行施壓。「基於常識判斷，此次所謂的當地居民封鎖邊境口岸如果沒有印度政府背後支持，根本不可能實施。」

據悉，比爾甘傑-拉克奧爾口岸為尼印之間最大邊境口岸，也是尼泊爾與印度唯一允許大宗商品交易的貿易點，尼印之間70％的物資貿易通過此口岸進行。

報導稱，左翼聯盟之所以在經濟層面摸索強化與中國的關係，其背景是印度在奧利擔任總理的2015年9月起的半年裡，事實上默許了對尼泊爾的經濟封鎖，導致兩國的外交關係急劇惡化。尼泊爾對印度的進口依賴度現在仍達六成，如果新政權迅速接近中國，圍繞尼泊爾的中印兩國的對立很可能重燃。

(中時)