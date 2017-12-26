正妹淋濕答應進摩鐵 好友保證「不亂來」食言伸狼爪

2017年12月26日 12:43 中時電子報 孫曜樟

兩性間有純友誼嗎？朱姓男子和被害女子是好朋友，去年9月兩人相約打保齡球、看電影，半途遇雨淋成落湯雞，朱男提議到摩鐵開房間盥洗兼躲雨，並答允「不亂來」，不料，他竟食言不顧被害人哀求仍性侵得逞，事後她傳訊「…你根本不懂我有多難受，我是如此信任你」且提告，法官鑑於朱男不斷道歉並達成和解，一審判他緩刑，但須在2年內接受20小時法治教育。

從事貿易工作的朱姓男子在103年認識當時僅18歲的被害女子，兩人去年9月間相約看電影、打保齡球，但半途卻被雨淋濕，據聯合新聞網報導，朱男提議到摩鐵盥洗兼躲雨，並答允「不亂來」，不料，兩人玩遊戲後，朱竟食言，不顧正妹言語拒絕、用手推擋仍對她強制性侵得逞，事後正妹心神痛苦，還到精神科求診並提告，朱男則是被依強制性交罪起訴。

合議庭法官以被害正妹案發後所傳指責朱「為什麼要性侵我，為什麼！到底為什麼！我每天都做惡夢你知道嗎！拍拍屁股走人，你知道我很痛嗎！你根本不懂我有多難受，我是如此信任你」的訊息，再加上摩鐵監視器畫面與精神科診所函件，認定朱男性侵被害人得逞。

法官認為朱男利用躲雨機會侵犯正妹，實有可議，惟考量他事後不斷對道歉且承認犯行，並以賠償18萬元寫道歉信達成和解，乃宣判他緩刑，但須在2年內接受20小時法治教育，全案可上訴。

(中時電子報)