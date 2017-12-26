外媒稱陸突破不斷 印度擔心南亞「後院」不保

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隨著中國外交政策轉向「有所作為」，「一代一路」戰略的推進也使中國影響力不斷向西、向南延伸。其中南亞是明顯例子之一，英國《經濟學人》日前報導稱，南亞歷來被認為是印度的傳統勢力範圍，然而在2017年出現明顯變化，中國在尼泊爾、斯里蘭卡、馬爾地夫等印度「後院國家」都取得了突破性的成績，中國正逐漸削弱印度的影響力，並對其形成一種戰略合圍的態勢。

大陸「觀察者網」報導稱，一年前，有印度媒體感歎，中國在南亞的存在不再是「珍珠鏈」，而是已臨印度洋。如今，《經濟學人》雜誌又在最新文章裡替印度擔心「後院」不保。

《經濟學人》雜誌日前撰文指出，過去以來，除了常年敵對的巴基斯坦，印度可以毫不費力地主宰它那些弱小的鄰居，很大程度上像美國主宰加勒比海地區那樣。這些小國可能會抱怨、或憎恨這個偶顯笨拙的大哥，但他們已經學會了如何避開它的方式。然而，中國日益大膽的推進正在挑戰印度的影響力。

報導稱，南亞地區歷來被認為是印度「傳統的勢力範圍」，歷屆印度政府都對任何域外大國染指這一地區十分敏感。2017年，中國與印度在南亞地區的力量角逐進入到一個短兵相接的局面。

報導指出，除了夏天發生的不丹邊境的洞朗對峙危機之外，中國在尼泊爾、斯里蘭卡、馬爾地夫等印度鄰國都取得了突破性的成績。11月底，馬爾地夫成為繼巴基斯坦之後第二個與中國簽署自由貿易協定的南亞國家；12月9日，斯里蘭卡政府正式將南部漢班托塔港99年租賃權授予一家中國國企；同一周，被視為親華派的左翼聯盟在尼泊爾大選獲勝。

報導認為，這些發展使得印度越來越擔心，在這些傳統上被認為是「印度後院」的國家，中國正逐漸削弱印度的影響力，並對印度形成一種戰略合圍的態勢。

(中時)

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