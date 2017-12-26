面臨五大競爭挑戰　陸學者：中美關係前景不容樂觀

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針對下一階段中美關係前景，中國現代國際關係研究院美國研究所所長達巍指出，從川普政府日前發布的「國家安全戰略報告」來看，未來中美關係將面臨，經濟、地緣政治、軍事、教育文化及政治意識形態等五大競爭，提醒北京當局必須做好足夠準備。

達巍指出，川普政府的該份報告將中國指為三個角色，包括「競爭者」、「對手」及「修正國家主義」；已經正式否定過往，美國支持中國崛起和融入二戰後建立的國際制度的長期戰略前提。

談及未來中美關係前景，達巍則提五大挑戰。首先是經濟競爭。值得注意的是，川普政府眼中的中國經濟挑戰不僅在於其經濟行為，更在於政府在經濟中發揮重要作用的經濟模式。

其次是，報告指責，中國近年來試圖在國外擴展「威權政體某些特徵」，「使用宣傳工具詆毀民主制度」，「推進反西方觀點」，在部分國家內部製造分裂；澳洲近期一連串批評中國干涉內政的做法，似乎可見端倪。

三是，報告雖未點出「一帶一路」，但卻宣稱中國通過基礎設施建設在世界各地擴展影響。在論述美國對南亞及中亞、非洲、拉美、歐洲等地區戰略時，報告宣稱中國在上述地區擴展影響力，強調美國要與中國競爭。這些表述都前所未有。

此外，在軍事競爭上，報告批評中國善於利用體制特色，與美國進行「非戰非和」、不受規則約束的持續競爭，美國須以類似方式回應。五是教育文化競爭；過去中美關係的一個亮點和基石—人文交流，未來可能遭遇「寒流」。

達巍提醒，面對壓力，中國需考慮在各個細分政策領域如何應對美國的咄咄逼人，避免跳入「新型冷戰」的陷阱。還需打贏「話語戰」，有效回應美國等西方國家對中國政治、經濟、外交模式的指責。

(中時)

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