周邊形勢好轉 《環時》稱中國崛起戰略穩定性增加

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中時

大陸《環球時報》今發表社評指出，2017年中國周邊形勢，包括南海與東協關係改善最大，中日及中韓關係也逐步走出低谷，中國崛起的戰略穩定性進一步增加了。

社評指出，從中國的角度看，它總的來說在朝積極方向走；儘管有個別問題和危機一度或仍然很棘手，但中國崛起的戰略穩定性進一步增加了。

社評稱，最大的變化發生在南海和東盟方向。2016年底，南海局勢就開始緩和，2017年極大鞏固了這個態勢，包括「南海行為準則」達成框架協議。這些非常重大的命題在南海地區經歷了磨礪，圍繞它們的公約數有了一些艱難的積累。

社評還表明，在東北亞，中日關係終於走出低谷，形成重整兩國相處態度和方式的新態勢；中韓關係從友好合作的巔峰跌入近乎對立的深淵，又因文在寅當選總統重回友好合作之路，這一切就像是在「做夢」一樣。

不過，在中印關係上，洞朗對峙危機既暴露了中印關係的脆弱，又顯示了中國依靠實力逼退挑釁的能力，同時還反映了中印都不想在21世紀敵對的底線思維。至於，2017年中國周邊的最大挑戰是朝鮮半島局勢，美朝在中國家門口近乎失控的對抗暴露了中國塑造周邊形勢能力的局限。

文章稱，中國2017年的周邊外交得大於失，更重要的是，中國的得很多是觸底反彈性質的，而對於失，中國適應力的形成速度越來越快，失的顛覆性衝擊力幾乎不再有；解決、管控周邊問題的資源在增多，周邊問題的「自愈能力」也在增加。

文章說，只要中國保持強勁發展勢頭，那些問題的增長發酵就跑不贏我們駕馭全域能力的增長，中國的戰略主動性就會不斷有正盈餘，而不是負虧損。2017年無疑是中國周邊戰略能力出現較大盈餘的一年。

(中時)

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