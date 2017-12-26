姚文智批政策跳票 柯文哲酸：免費研考會主委

2017年12月26日 12:56 中時 劉于翔

台北市長柯文哲昨在南港車站召開就職3週年記者會，大力宣揚個人政績，2度挑戰的民進黨立委姚文智今天上午火力全開，拿出18頁資料，批評柯市府政策有八項跳票、14項不及格，根本是「白色當政、唬濫保證」。對於姚的嘲諷，柯受訪時語氣頗酸，僅說有人願意當免費的研考會主委，他要說聲謝謝！

柯文哲上午出席內湖區行動市政會議，媒體轉述姚文智記者會內容，柯表示，現在他的態度就是不管議會、媒體或者其他人，只要有批評都拿會來做研究，製成表格分門別類，如果應該改的，就從善如流改一改；他也發現，如果願意面對問題，其實可以進步更快。接著補上一句，「如果有人願意免費當研考會主任，還是要說聲謝謝。」

媒體也提出美麗島電子報最新「政治明星信任度調查」，柯文哲59.5％躍居首位，勝過行政院長賴清德（55.9％）、新北市長朱立倫（51.7％）及總統蔡英文（40.7％）。

對此，柯一改過去霸氣口吻，謙虛回應「這是因為我講話白目啊」；媒體再問，「是因為講話白目才會讓人民信任？」柯則表示，相較其他政治人物，自己比較願意認錯，這也是一種特質；但一個人有很多面向，像之前有一份媒體民調，自己的滿意度就很低，不過他還是強調，有錯誤就儘量改進，這也是一種負責任的態度。

(中時)