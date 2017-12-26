細數政見跳票 姚文智批柯P：白色執政唬爛保證

立委姚文智。（趙雙傑攝）

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立委姚文智召開記者會質疑柯文哲政績。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲昨公佈3週年施政報告，不過有意參選2018台北市長的綠委姚文智今質疑，柯文哲過去提出的30項政見，只有6項「勉強及格」，包含ivoting在內有8項政策跳票，直批柯「金絮其外，敗絮有沒有講清楚？」姚也批，五大案處理虎頭蛇尾，白色執政根本是「落漆保證、唬爛保證」。

姚文智指出，柯文哲公佈許多影片及遊戲動畫，做得光鮮亮麗，但有8項新政跳票，包含ivoting、參與式預算、文化自製、供宅及租金補貼、文化夢工廠、流行音樂中心、銀髮照顧和課後及寒暑假照顧；ivoting從推動至今，不論是票選首長或政策，沒有一項成功，甚至大巨蛋案邀民眾提案，卻遲遲不開公聽會。

此外，姚也指出，如警政治安、公益企業、智慧城市、實驗教育、優質創業環境、食安10安、公車路線調整、解救血汗計程車、先進節能城市、公辦都更、公私合營幼兒園、公共保母、道路統一挖補及食品安全政策等，共有14項政策不及格。

姚說，柯當年參選時常說「改變台北從文化開始」，標榜文化自治，但上任後文化治理幾乎一敗塗地，不但文化局長一換再換，相關預算遠不及2014年以前的水準；且文化政策諮詢委員會根本沒成立，市府網站卻公布已成立，明顯說謊。

姚也批評，柯文哲說要公開透明，但上任後成立的廉政委員會，「現在還有沒有在運作，大家都清楚」，大巨蛋更有黑箱喬事問題；柯文哲竟然稱跟民進黨高層關係很好，完全暴露柯想喬事情心態。

台北市警局日前對勞團抗議是否執法過當引發爭議，但姚文智批評，柯文哲曾承諾要推倒高強，但取得權力碰到事情後，「卻認為要築起高牆」。

(中時)

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