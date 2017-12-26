遠哲科學趣味競賽全國總錦標賽 中山工商五連霸

2017年12月26日 13:51 中時 李義

第23屆遠哲科學趣味競賽全國總錦標賽，中山工商Air Pump隊以4項滿分奪冠，另2隊也包辦二、三名，並順利衛冕五連霸。

遠哲科學教育基金會主辦的競賽，鼓勵動手做、寓教於樂，激發學生創意巧思，高中職及五專一至三年級生均可報名，由於報名人數眾多，先分北中南三區初賽，選出36隊晉級決賽，全國賽在台灣師範大學分部中正堂舉行。

今年決賽項目為「變形金鋼」和「下坡玩具大車拼」。變形金鋼以竹籤、瓦楞板、橡皮管、橡皮筋設計可摺疊結構，釋放後自行彈開伸展變形成「高塔」或「飛行器」，激發學生應用結構力學、彈性原理，設計可摺疊器物，未來運用於空間精簡現代生活或科技產品。

下坡玩具大車拼，製作步行及振動下坡玩具，經由調整重心位置、質量分布、轉動角度等，讓下坡玩具分別以最慢及最快速度一步步往下走。藉以熟練操作技能、體會科學原理、啟發創造力、訓練解決問題的能力。

校長林昭億表示，分區賽該校就包辦中南兩區前幾名，總決賽雖被看好，但選手們為蟬聯五連霸，壓力都很大，所幸平時訓練紮實，電資群學生巴宥閎、王俊壹和黃庭威組成的Air Pump隊，四項積分都滿分，打破該賽會紀錄奪標，尤其難得。

指導老師王冠智表示，這次最難的是「變形金鋼」的「旗正飄飄」項目，橡皮筋綁得過緊或過鬆，都不利高塔展開，在校練習僅50公分高，南區分賽只進步170公分，全國決賽竟達210公分，比他原設定還高，賽前選手操練到凌晨一點，果然用汗水換來甜美果實。

林昭億表示，第一名選手都可獲一台筆電及一年份地球村美語課程，第二名P.W.C隊長潘鵬宇，分區賽被手工刀劃傷，縫了四、五針，這次總決賽他偷偷在家苦練，果然沒有失手，勇奪佳績。

第二名為P.W.C隊，潘鵬宇、吳宥頡、陳正閎。第三名由普通科學生組成的一股清流隊，盧聖杰、林和義、蔡榮齊。

(中時)