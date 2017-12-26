電商賣得嚇嚇叫 洗臉機打臉實體通路

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過去夯極一時的Clarisonic科萊麗洗臉機，曾帶動起全球洗臉機熱潮，但上周卻宣布為了跟上總公司全球策略，明年將全面轉型為電商銷售模式，台灣目前最後3個專櫃櫃點將在12月底全面撤櫃，讓市場懷疑洗臉機是否已退流行，在台銷量未如理想而撤櫃，但經查訪後發現，原來洗臉機早於電商上賣得如火如荼。

科萊麗早於前年開始陸續打進本地像是PChome、奇摩及momo等各個電商平台，自上架以來銷量幾乎都位在榜首，PChome觀察到，其實經過近年明星、部落客的推薦後，洗臉機已成女性日常清潔保養的必備品，而科萊麗轉戰電商也只是市場趨勢，「網購常態性針對商品祭出最直接的單品折扣優惠，消費者購買時不僅注重體驗，更會因為價格較低、多元選擇等原因而轉至網路購買，我們也樂觀看好消費市場的轉移。」

目前台北唯一擁有科萊麗實體通路的統一時代百貨台北店亦表示，而現在消費者偏好一機多功能型的洗臉機，不過目前已經變成常態性商品，「除非機器壞掉或換新款，不然就等同至少2年內不會再到櫃上購物。」，另外也有通路業者表示，洗臉機的銷量已無高峰期突出，也證明消費者已入手洗臉機後，因靠櫃次數稀少，因此轉而網路購買汰換的機頭更為方便；統一時代百貨台北店亦透露，科萊麗的確將會在月底撤櫃後，將由Tory Burch的香水櫃在1月1日接力，專攻實體通路的優勢，讓客戶需要實際體驗的新櫃進駐。

以各大電商平台來看，目前仍以1台近萬元的科萊麗洗臉機為熱銷冠軍，在momo上平均單月就銷上300台以上，另外今年第4季PChome的表現就較首季成長2成，而在奇摩上則是以一機多用的飛利浦洗臉機為熱銷榜首，其他熱銷品牌還有國外人氣品的FOREO、以及CP值高的霓淨思等本地品牌，亦有網友表示「網路買也一樣有試用期，誰要特地去櫃上買。」看來不僅是消費者對洗臉機的熱情從實體轉到網路，也再次證明電商與實體競爭愈趨激烈。

(中時)

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