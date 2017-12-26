NBA》耶誕節哈登首嘗敗績 紀錄夜成遺憾

2017年12月26日 13:11 中時電子報 黃邱倫

本季表現最搶眼的火箭當家球星哈登，前兩場都攻下51分，但球隊分別輸給洛城球隊湖人與快艇，今日聯盟安排的耶誕節第二場重頭戲，哈登力戰39分鐘，攻下29分、8籃板、14助攻，開季連續得分超過20分以上的場次來到32場，可惜最終還是以5分之差敗給了雷霆，生涯首次在耶誕節當天比賽嘗到敗績，也讓這個紀錄夜成為遺憾。

哈登的攻擊火力在本季更上層樓，至今32場比賽已有5場得分超過40分，3場得分破50分，場均32.5分得分榜高居第一，並且創生涯新高，助攻榜9.2個僅次於雷霆韋斯布魯克排名第二，生涯次佳。

此役，哈登上半場手感不佳，8投1中，但靠著罰球攻下11分，第三節5投4中，包含兩顆三分球，單節攻下14分，若加上5次助攻，隊友得到13分，火箭單節攻下31分，其中就有27分拜哈登所賜。

第三節剩下4分35秒，哈登在塔克的掩護下擺脫防守者安卓羅伯生，然後變向切入上籃得手，還製造安森尼犯規，完成漂亮三分打，也藉由這次得分，哈登也將開季連續得分超過20分以上的場來延續到32場，成為繼「大帥」張伯倫、「天勾」賈霸與詹姆斯之後，NBA史上第四人。

此外，這也是哈登生涯6次在耶誕節當天出賽，前5次都拿下勝利，其中兩場是在效力於雷霆的時候，分別擊敗金塊與魔術，2012年轉戰火箭，該年耶誕節大勝公牛23分，2013與2015年連續幹掉馬刺，直到今天敗在老東家的手中，耶誕節不敗神話破滅，也讓紀錄夜空留遺憾。

(中時電子報)