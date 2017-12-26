竹北市免費wifi啟用 全市20個地點有裝置

2017年12月26日 14:10 中時 莊旻靜

竹北市長何淦銘表示，期望透過免費Wi-fi，增加便民服務。（莊旻靜攝）

竹北市免費Wi-fi「E-zhubei」26日正式啟用，全竹北市目前有20個點提供服務。（莊旻靜攝）

新竹縣竹北市公所為了擴充網路服務，在20個集會所、社區活動中心等地，建置免費公益Wi-fi服務，26日正式啟用，竹北市長何淦銘指出，為了擴及服務，未來也將持續增點，讓使用者能更加便利，及時接收竹北市公所的公共訊息、建設及發展方向。

何淦銘表示，竹北市是個文化科技城，現今多數年輕人均善用網路及科技，為了讓民眾及時接收訊息，竹北市公所因此建置「E-zhubei」免費Wi-Fi，未來也期望朝擴充建置播放器，能以影音播送等方式，發送重要市政訊息、防災資訊等，打造無距離公共空間。

這項免費Wi-fi的連線頻寬由北視有線電視提供，Wi-fi無線網路硬體設備、管理雲則由智邦集團提供並規畫。「E-zhubei」免費Wi-Fi也採用免驗證、智慧隔離、網頁分級過濾，避免青少年誤觸18禁網頁，或是遭鄰近不法人士查看使用者瀏覽的網頁。

資訊師蔡宏頡表示，當民眾連線上網時，即可享有2M頻寬，接收訊息、查看line、臉書大多無問題，不採用高畫質也能瀏覽Youtube頻道。

「E-zhubei」免費Wi-Fi啟用儀式26日在福德里民活動中心啟用，多名議員、代表、里長等人均出席，代表郭憲堂指出，他日前去中國大陸參訪，發現要叫計程車「不用app叫不到」，深感網路的便利與無所不在，也期望Wi-fi服務持續增點。

何淦銘也表示，若各里有需求，他也可協助媒合找老師到社區指導年長者使用手機、平板連結網路等，他笑說，他高齡92歲的父親也會使用Wi-Fi，期望能將服務更加普及、便民。

現今「E-zhubei」免費Wi-Fi據點包含鄰近新月沙灘的竹北市海岸育樂中心，及崇義、白地、聯興、新國、泰和、竹仁、竹北、隘口、東興、福德、鹿場里集會所，還有聯興、新社、竹北、隘口、鹿場等社區活動中心、竹北市老人文康活動中心，加上竹北市公所、市立圖書館等共20個地點。

(中時)