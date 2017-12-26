新人喜宴遇奧客 被嫌菜落漆＋被訓賭爛退1600禮金

2017年12月26日 13:41 中時電子報 張國欽

新人被奧客：「做人踏實一點」。（圖：取自爆料公社）

新人生氣：「如果不OK我錢還你」。（圖：取自爆料公社）

高雄有對新人日前結婚，喜晏一桌上萬元，結果新人一位只包1600元的同學，事後卻在LINE向新人同學毫不客氣的說：「昨天場面很丟人」、「掉漆耶你」、「沒位置又不好吃」，氣的這位新人回說：「如果不OK我錢還你。」。

眼見新人被批到一文一值，朋友看不下去，把新人與他同學LINE對話，PO到《爆料公社》表示：「某A（新人大學同學）看起來是比較晚進場，所以沒有位置可以坐，不過我在現場也看到宴會廳的工作人員也馬上安排空位給晚到的嘉賓，我朋友他們預先有準備兩桌在後面以防萬一。」

這位包1600元紅包的同學，可能因此不滿，吃完喜酒後竟在LINE對新人用責備的語氣說：「昨天場面很丟人」、「掉漆耶你」，眼見新人沒回，過二、三小時再寫：「你最好以後對我們厚道一點」、「做人踏實一點」，隨後又說了一次「昨天的場真的很丟人。」

新人後來受不了終於回：「丟不丟人不是你說的算」、「如果不OK我錢還你」。

此文po出引起不少網友回應，猛批這位「1600奧客」，紛紛留言:「 山水有相逢，換他結婚時.......... 咳咳」、「他以為他是去吃漢來海港吧，第一次參加喜宴嗎？」、「他以為他是美食部落客嗎？」、「好險！我十一月沒發生這種鳥事。。。。不然以姐的脾氣，會暴走........」；

「一開始還以為是朋友間的吐嘈結果到後來還真的給帳號這什麼人啊？有那麼差一千六？叫人敦厚穩重結果自己那什麼德性？這種朋友斷的好...」、「 怎麼覺得他朋友自己講的很有經驗見多識廣作的卻是小屁孩幹的事....」、「如果是我退他錢之餘，我還會叫他把那天吃的東西吐出來.........」、「退款的同時，有沒有順便將當天她吃的帳單一並奉上，別忘了外加10%服務費」；

「這是為了吃而吃的嗎........」、「他是不是以為自己是包1600美金......」、「沒法去的場~~我都包兩千了~~一千六好像懂了什麼是大場面~~」、「退完款就可以封鎖他了！也不用再聯絡了！大喜之日哪有人這樣說話的？？？？！」。

(中時電子報)