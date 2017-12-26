「台灣媳婦」全球華人最搶手！這4個理由很加分

2017年12月26日 13:45 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

全球華人心目中的最佳媳婦是哪一國人？根據專業國際媒人王亭嵐多年婚顧經驗指出，就是台灣人！雖然台灣人很害羞，年輕人常常沒自信，但包括紐約、東京、香港等華人聚集的地方，台灣出身的男孩女孩，堪稱是全球華人婚戀市場中最搶手的結婚對象！

為什麼台灣人在婚戀市場這麼夯呢？商業周刊報導，王亭嵐說，她遇過許多美國、東南亞華人移民第二代，開出的擇偶條件第一個都是「希望是台灣人」。歸納國際媒人觀點，下列這4個原因，讓「台灣人」很加分。

1.台灣美女多

常常聽到海外華人稱讚「台灣美女真多！」台灣女生的五官確實特別符合華人的審美觀。有可能是因為台灣地理位置融合東亞各路民族的血液，產生了一種「最平均的美」。

2.特別有長輩緣

除了客戶本人的要求，常聽到家中長輩開出條件「我兒子要結婚的話，希望是找台灣姑娘」。有可能是所謂的「中華傳統」讓長輩們對台灣媳婦的印象最好，包括婆媳觀念、長幼倫理、過節習俗等，畢竟這些微妙的文化風俗，向外國人解釋起來是很辛苦的。

3.台灣文化輸出成功

大眾傳媒影響，讓台灣電影、電視劇成功銷往全球華人市場，幾乎整個大亞洲都是看著《還珠格格》、《流星花園》等連續劇、偶像劇長大的，從鄧麗君到蔡依林，都是當代華人的共同記憶，讓許多海外華人特別「哈台」。

4.台灣願意接收新資訊、包容不同價值觀

除了帥哥、美女多，台灣資訊很流通，同時也反映在穿著打扮上，近幾年，除了日系、韓風，還多了歐美運動風，並不是每個亞洲國家都有這麼多元的造型。另外，台灣人接受度高，願意接受離過婚、或有小孩的對象，在相對保守的亞洲，可說心胸開放。

綜觀以上四點，讓台灣人成為全球華人眼中最搶手的媳婦、女婿人選。

(中時電子報)