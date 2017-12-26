馬蓉分身小號曝光 洩婚變一年忙這事

馬蓉在分身小號曬自拍。（圖／取自王寶強、不吃素的狮子asdfgh微博）

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中時電子報
馬蓉疑對王寶強隔空嗆聲。（圖／取自不吃素的狮子asdfgh微博）
馬蓉分享忙當好母親的日常。（圖／取自不吃素的狮子asdfgh微博）
馬蓉否認媒體報導。（圖／取自不吃素的狮子asdfgh微博）
馬蓉曬孩子做的卡片，圖中不見爸爸身影。（圖／取自不吃素的狮子asdfgh微博）

大陸男星王寶強去年8月閃電宣布和出軌妻子馬蓉離婚，婚變風波延燒這一年來，馬蓉始終選擇封口，直到昨(25日)才透過微博發聲，而神通廣大的網友，發現馬蓉噤聲這一年來其實默默開了小號分身，在外她雖成了眾矢之的，私下她則忙著照顧兩個小孩，也常曬和孩子溫馨日常，似完全不被流言閒語困擾。

馬蓉昨在眾所周知的微博帳號「金耳朵兔子」發表聲明，除了稱自己問心無愧外，又點名王寶強說：「作為一位父親，希望你可以思考下你的所言所行是否會對兒女的身心健康及成長造成傷害？」間接證實對前夫全面宣戰。

然網友最近在微博發現馬蓉開的分身帳號，除了常曬下廚給小孩的食物照外，本月10日她更意有所指說：「世界之大，人都有三六九等之分，我們無法改變身邊人的品性和素質，但慶幸的是，我們有選擇遠離他們的權利，不與他們作過多無謂的爭辯和糾纏，這就是對於自己最大的保護。」

馬蓉又說：「這並不意味著軟弱或退讓，而是當你耗盡了精力，卻難以消除人與人之間的認知差距。你終會明白，最好的發聲管道，莫過於少說話，做好自己。」被解讀為是對婚變事件喊話，網友則諷刺她說：「臉皮真夠厚的」、「人的三六九等怎麼分？你自己認為屬於幾等，你幹的事又屬於幾等？」

(中時電子報)

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