影》美女月曆引人遐想 宣傳口號見證台灣人日常

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中天
陳孟輝　中時電子報／

迎接新的一年，許多人都狂追台灣「第一名模」林志玲或是華航空姊的美女月曆，而彰化縣民俗文物收藏者陳慶芳就收藏多款民國40年到60年代的美女月曆，不論是金髮美女或是東方正妹，都是有著天使的臉孔，魔鬼的身材，都是男人心中的女神！

影》美女月曆引人遐想 宣傳口號見證台灣人日常

陳慶芳的收藏以常民生活文物為主，他手上有多款美女月曆，最吸睛的是民國60年代近乎全裸的西方美女，雖然是「3點不露」，但若隱若現的遮住重要部位，更令人充滿遐想，一看再看愛不釋手。這款近乎全裸的美女月曆是由藥廠所印製，不只是藥廠月曆獨愛大眼睛的西方女子，他也收藏家電業者民國56年所印的月曆，穿的是保守款的比基尼，露出「事業線」，讓人很難移開目光。

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陳慶芳收藏美女日曆、月曆當中，最讓他一見傾心的就是民國46年由玻璃工廠所印製日曆的底板女郎；陳慶芳說，這款金髮女子只有小露香肩，但小蠻腰加上大蓬裙，身材凹凸有致明眸皓齒令人不醉都難。西方女郎都走性感路線，東方女孩則走優雅風格，不論是單車女孩、和服小姐，還是晚禮服美女，都是婉約端莊，少了西方姑娘的撩人風姿。

而美女月曆也見證台灣時代的演變，早年大多都是由公司行號或是工廠業者來印製月曆或日曆，為了吸引民眾目光與保存，選擇人人都愛的美女照片，業者也會進行自我宣傳，所以自行車業者所印的就是單車女郎，可與產品相互輝映。只是早年的日曆或是月曆，都會在日曆、月曆的角落印上當年的宣傳口號，從「增產報國」到「愛用國貨」，從「莊敬自強」到「處變不驚」，陳慶芳說：「美女月曆或許放諸四海皆同，但宣傳口號則是紀錄了台灣戒嚴時代的人民日常。」

(中天)

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