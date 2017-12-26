蔡英文：政府成就了台灣幾個「第一」

2017年12月26日 14:08 工商 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統今天細數政績，強調政府公務員成就了台灣幾個「第一」，不僅失業率創下新低，外銷訂單創下新高。股市萬點的天數也打破歷史紀錄，趁著這一波景氣復甦，政府正引導台灣產業走向升級轉型。期勉每一位公務員「其實都擁有改變這個國家的能力。」

蔡英文總統今天上午接見106年模範公務人員代表指出，對於很多公務同仁來說，過去一年是很忙碌的一年，也是很有收穫的一年。在跨院際的通力合作之下，政府完成了幾個重要改革，尤其是年金制度的改革，而在場有好幾位同仁都參與其中，很榮幸與大家一起推動這個歷史性的改革工程。

她強調，我們一起成就了幾個「第一」。在社會安全網的面向上，台灣第一個走入社區、走入家戶的長照系統正在全面普及。此外，只租不售的社會住宅也第一次大規模在台灣誕生。

其次，在民主人權的面向上，第一個「國家人權博物館」以及「促轉會」即將成立。這是解嚴三十年之後，我們首次有機會系統地面對轉型正義的課題。總統府的「原轉會」將於12月28日再次舉行會議。原轉會是台灣第一次以國家的高度，來檢討原住民族過去所遭受的不公對待。

蔡英文表示，政府也在今年發出第一份族語公文，開辦了第一個全國性的原住民族廣播電台及客家廣播電台。台灣的族群正義，正在往前邁進。在經濟的面向上，我們看到失業率創下新低，外銷訂單則創下新高。股市萬點的天數也打破歷史紀錄。趁著這一波景氣復甦，政府由跨部會一起推動的5+2計畫，正在引導台灣產業走向升級轉型。

她說，有位中部的機械業者曾經表示，很多廠商本來不熟悉機械聯網，但是經過智慧機械推動辦公室，舉辦一場一場的會議後，逐漸找到方向，也對未來更有信心。「由此可見，在企業升級轉型的過程中，政府是重要的夥伴，而公務員可以扮演積極的角色」，她認為這是給每一位正在參與改革的公務員最好的鼓舞。

因此她期勉公務員表示，不管是從事法規規劃、治安維護、弱勢扶助、或是政府會計，請大家不要低估自己。「每一位公務員，其實都擁有改變這個國家的能力。」她希望大家善用自己手上的資源，奮力去做，讓這個國家更不一樣。

(工商)