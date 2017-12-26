亞洲首站！可愛巧虎島特展在台開幕

2017年12月26日 14:07 中時電子報 綜合報導

迎接2018年的新年假期，爸爸媽媽們又多了個帶寶貝小孩放電的好去處啦！由倍樂生、時藝多媒體、閣林文創主辦的「歡迎光臨 可愛巧虎島」特展於12月23日在台北華山1914文創園區正式開幕。亞洲首次打造5大巧虎主題親子遊樂展區，精采還原卡通《可愛巧虎島》上的歡樂場景之外，更添加互動益智遊樂設施，透過遊戲體驗，啟發孩童的創造力與想像力。寓教於樂又有主題情境式拍照區域，讓孩童能在快樂的環境中學習。

巧連智月刊在台灣發行28年來，巧虎是陪伴許多人成長的好朋友，首次舉辦的大型展覽。與時藝多媒體、閣林文創籌備近兩年時間，從策展內容到室內設計都是針對小朋友量身打造的互動空間，讓小朋友在《可愛巧虎島》卡通的還原實體場景裡與巧虎、琪琪、妙妙、桃樂比還有卡歐先生一同探索和遊戲。

別忘了把可愛巧虎島的紀念品帶回家。(時藝多媒體提供)

展場從巧連智車站出發，親子登島探索之旅開始！而卡通中最常出現的場景—「巧虎的家」也會在本次展覽中首次亮相，小朋友們還可以和1比1原型公仔近距離接觸、歡喜合照，留下親子最美好的記錄。

除了有可愛的場景設計及公仔外，展場更設計了不同的互動遊戲，有「卡歐先生的奇妙屋」展區—推薦給所有愛探險的寶貝們，能藉由操作好玩有趣的「滾來滾去拷貝機」、學習品格禮儀的「讚美之槌」等體驗不同的互動學習；另外還能學習解決問題能力的「花園迷宮」、邊跳邊玩還可以訓練協調力的大型「氣墊沙坑」及跟著桃樂比奶奶左右搖擺的「搖滾教室」……等不同主題展區讓親子恣意探索。

本次展覽特別感謝Pentel飛龍牌贊助「巧巧幼兒園」展區內「生日卡片繪圖」的蠟筆材料，讓小朋友透過色彩盡情揮灑想像力創作，在每一主題展區中都有不同的遊戲等著小朋友來挑戰，不論是動動小手配對花朵或是動動腦的「益智翻翻樂」，相信都能讓小朋友從遊戲中提升專注力與觀察力，希望親子都能從這次的展覽中帶走更多精采的回憶。

歡迎光臨可愛巧虎島特展來了！(時藝多媒體提供)

「歡迎光臨可愛巧虎島」特展於2017年12月23日起至2018年04月08日止(除夕休館)，於台北華山1914文創園區熱情展出。有興趣的民眾可至7-11 ibon、全家FamiPort、Gomaji、博客來售票系統、Yahoo商城、現場票亭等通路購買。本次更於Mamibuy平台推出家庭套票組合，讓親子同樂能享有更多優惠。更多詳情請洽「可愛巧虎島特展」Facebook粉絲專頁查詢。

(中時電子報)