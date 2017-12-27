二、三手菸OUT！ 愛他就別傷害他

2017年12月27日 09:00 中時電子報 綜合報導

菸害超乎想像，二手菸及三手菸的傷害，對情人、家人、小孩、毛小孩都是致命的傷害，而吸菸者常常因為認知不足，無形中傷害到生活周遭心愛的人確不自知。過去人們把吸菸時，不吸菸的人所吸到的菸稱為二手菸，或稱為被動吸菸。一般人常誤以為只有當吸菸者正在吸菸時，旁人所吸入的菸才會對身體造成傷害，其實還有「三手菸」，尤其對嬰幼兒、寵物毛小孩危害也很大！

有些吸菸者會採取一些假象的措施以為可保護身邊的人，例如：打開窗戶吸菸、跑到其他房間吸菸、打開電扇吸菸、或不在孩子或家人面前吸菸，以為這樣就不會對孩子或其他人造成傷害，或使傷害降低。但這其實是錯誤的觀念。

研究證實，「二手菸」沒有安全劑量，只要有暴露、就會有危險！唯有室內工作及公共場所全面禁菸，才能確保免於二手菸的危害。在未禁菸的辦公室工作8小時，所吸收的二手菸相當於吸了6根菸；在未禁菸的酒吧待上8小時，則相當於吸16根菸。《英國醫學期刊》也指出，長期吸到二手菸的民眾和吸菸者的身體傷害差不多，同樣會增加罹患肺癌、糖尿病、心臟病、中風與猝死的發生率，尤其是心血管疾病的發作，無形中也會增加腦機能損傷或發展出失智症的可能性。

長期暴露在二手菸環境下的婦女，罹患子宮頸癌的機率更是一般女性的7.2倍，罹患肺癌、乳癌等癌症之機率亦高出2倍。二手菸已經嚴重危害到婦女以及下一代新生兒建康，二手菸會經由胎盤將有害物質傳給胎兒，胎兒對於一氧化碳的吸收程度更遠高於成年人。懷孕過程中可能會面臨流產、早產、死產、胎兒體重過輕、胸腔感染、初生兒猝死、胎兒畸形，和胎兒的肺臟功能不全等急性或慢性徵狀，有些疾病不能治癒，會持續終生或威脅生命。

二手菸除了對人體有害外，也會傷害家中毛小孩的健康。尤其是貓咪因為有舔毛習慣，容易將沾附在身上的菸草致癌物舔入，造成細胞癌病變，長期在二手菸環境生活的家貓，罹患淋巴腫瘤的機率更是普通家貓的2.4倍。寵物是人類最好的朋友，愛他，就不要用二手菸燻他。

而「三手菸」會將潛在的毒性化合物附著於地毯、窗簾、衣服、食物、家具等，在吸菸者吸完菸後仍然會瀰漫於空氣中。像是在家吸菸，會造成有毒物質在家中持續高濃度的殘留，即使菸已經熄滅，這些物質仍會在家庭裡各種表面上（例如桌椅、地板、牆壁、衣廚、澡盆、馬桶……家具）以微粒的形式，形成一層附著物；此外，同時也可以附著於飛塵上；或成為揮發性的有毒複合物，經過數天、數周、數月，飄散到空氣中。這些物質在低濃度就具有毒性，包括數種一級致癌物，研究証實，三手菸含有至少11種高度致癌化合物，會造成兒童認知能力缺陷、增加哮喘、中耳炎及血癌的風險。

吸菸除了傷害自身，二手菸、三手菸更是會傷害到你愛的人以及毛小孩，吸菸者必須要去正視這些殘留物質對身體有害的事實。要保護家人及毛小孩，就不要讓心愛的他長期暴露在二手菸的環境下，如：家中吸菸、吸菸餐廳、酒吧等場合或是吸菸的工作場所。把「愛」給家人，而不是「癌」。別讓菸成為傷害自己心愛的人的兇手，杜絕二手菸及三手菸，讓我們從現在開始，拒絕菸品，守護我們愛的人，愛他，就從戒菸開始。

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(中時電子報)