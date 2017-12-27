逢雨天舊傷就酸痛？ 專家教你怎麼趕走「天氣痛」

2017年12月27日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

有過遇到天氣轉換或下雨時，就會感到關節處舊傷會隱隱作疼，或者是變成「人體預報台」，也有人會因為這樣的酸痛，導致無法正常生活，例如無法工作、做家事的經驗嗎？日本醫學博士將這些狀況稱為「天氣痛」。

天氣痛常見的也有肩頸痠痛。

根據《華人健康網》報導，有位日本醫學博士佐藤純，他創設了獨一無二的「天氣痛」專科門診，他表示「天氣痛」與自律神經失調有關，且早在之前醫療現場就已經有「氣象病」的說法，指的是既有的宿疾隨氣候改變而惡化的狀態，他也在五年前，就特別將氣象病中，因天氣不好影響情緒起伏，進而讓人感到不安、憂鬱，以及疼痛等，這就稱之為「天氣痛」；經過多年實驗，發現人的內耳有「氣壓偵測器」，一但天氣發生變化，大腦就會感受到壓力，進而刺激自律神經使其亢奮失調，造成身體原有的慢性痛如關節痠痛、偏頭痛、頭暈、舊傷、氣喘、心臟病、憂鬱症等惡化。

自律神經失調也會引起憂鬱症。

佐藤純在1980年代開始進行交感神經研究，發現天氣痛病症包括：頭痛、頸部疼痛、暈眩、梅尼爾氏症、耳部的疾病、氣喘、類風溼性關節炎、曾經外傷及神經痛、更年期障礙、憂鬱症、精神官能症(精神神經症)、失智症周邊症狀等，且在治療患者的過程中，發現因自律神經失調引發的疼痛與症狀，剛好與天氣變化時引起的身體反應雷同；甚至有些人每到春、秋兩季、梅雨等季節交替時，抵抗力就變弱，或常坐在辦公桌前造成駝背，搭乘交通工具易暈車、暈船、暈機，以極易感受到壓力等，就要小心，有可能已是「自律神經失調」患者，若是再不注意就可能變成「自律神經失調症」一員。

專家教授一個泡澡法讓你可以遠離「天氣痛」。

他提出，若是想要解決天氣痛，或是想照顧好自律神經，就要養成正確的吃早餐、泡澡的水溫須隨季節改變、維持良好睡眠，養成這些正確生活習慣，都是照顧好自律神經的基礎，最後他提出一個簡單的洗澡法可以改善，可以在浴缸放點溫熱的洗澡水，約在攝氏40度左右，泡到臉上開始流汗為止；在冬季常泡澡流汗，可增加身體散熱的機會，身體也會因排汗而適當調節體溫，將自律神經調整好，就能輕鬆對抗季節環境變化，而只要讓自律神經能跟上季節變化，也就能抵抗許多不明原因的毛病。

(中時電子報)